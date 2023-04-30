مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر ضد الزمالك

أعلن النادي الأهلي تكليف مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي رئيسا لبعثة الفريق في الإمارات لخوض السوبر أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي على كأس السوبر المصري موسم 2022-2023.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري بعدما فاز بكأس مصر الموسم الماضي أمام بيراميدز.