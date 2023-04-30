خبر في الجول - الانسحاب مستبعد.. ماذا سيفعل الأهلي إذا تم إيقاف كهربا

الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:35

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي - الرجاء

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي يستبعد فكرة الانسحاب من كأس السوبر المصري أو التلويح به في كافة الأحوال.

ويرفض الأهلي ضم الانسحاب للإجراءات الممكنة للتعامل مع عقوبة إيقاف لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".

ويعتزم النادي الأحمر اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، إذا اجتمعت لجنة الاستئناف وأتى قرارها بإيقاف اللاعب، سواء بتعديل المدة أو بتأييد القرار الصادر سابقا عن لجنة الانضباط.

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وكشف مصدر من النادي الأهلي عن تقدم النادي بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بسبب عدم قانونية تعيين اتحاد الكرة للجنة الانضباط الحالية".

وأضاف "لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم تنص على انتخاب اللجان المستقلة، وهذه اللجنة معينة بالمخالفة للقانون".

وأوضح "الفقرة (ح) من المادة 39 للائحة النظام الأساسي التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط، لم تعطِ له حق تشكيل وتعيين لجنة كاملة، بل نصت على تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية".

وواصل المصدر "هذه الدعوى تطعن على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات، لأنها عينت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي".

وتابع "بناء عليه، ننتظر عدم صدور أي قرارات من لجنة الاستئناف التي قررت الاجتماع غدا، لحين البت في هذه الدعوى، أسوة بما فعلته وزارة الرياضة حين صدر قرار حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور".

وأكمل "في ذلك الوقت أجلت الوزارة تنفيذ القانون الذي ينص على عزل أعضاء إدارات الأندية في حال صدور أحكام قضائية مقيدة للحرية، لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة لعزل رئيس الزمالك".

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع غدا -الإثنين- للنظر في جدول أعمالها.

وتُقام مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي في الإمارات يوم 5 مايو المقبل.

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