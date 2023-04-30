رغم هدف مبابي الكوميدي.. باريس يخسر من لوريان ويشعل المنافسة الدوري

الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

لوريان ضد باريس سان جيرمانذ

خسر باريس سان جيرمان من لوريان بثلاثة أهداف مقاب هدفين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي.

الخسارة هي السادسة لباريس سان جيرمان في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

واستقبل باريس سان جيرمان ثلاثة أهداف على ملعبه في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012.

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وفشل باريس سان جيرمان في الحفاظ على نظافة شباكه لـ 8 مرات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1989.

وسجل أهداف لوريان في المباراة كل من إنزو لي في ويونجوا وأمادو ديانج، بينما سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

الفوز رفع رصيد لوريان للنقطة الـ 48 في المركز العاشر بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الـ 75 في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

تقدم لوريان بالهدف الأول عن طريق إنزو دي في بعد عرضية من رومان فيفر في الدققة الـ 15 ليضع الكرة في الشباك.

وشهدت الدقيقة الـ 20 طرد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة الـ 29 تعادل مبابي لباريس سان جيرمان بهدف غريب بعد أن ترك يفون مفوجو حارس مرمى لوريان الكرة بغرابة معتقدا أن اللعب قد توقف ليضع مبابي الكرة في الشباك.

وعاد لوريان للتقدم من جديد عن طريق يونجوا في الدقيقة الـ39 بمتابعة لعرضية جديدة من فيفر والتي مرت من الجميع ليسجل بنجاح.

وأنهى ديانج ثلاثية لوريان في الدقيقة الـ 88 بعدما انفرد بمرمى دوناروما الذي تصدى لترتد الكرة لديانج ليضعها في الشباك.

وسيحل باريس سان جيرمان ضيفا في مباراته المقبلة على تروا يوم 7 مايو المقبل، بينما سيلعب لوريان ضد بريست في نفس اليوم.

باريس سان جيرمان لوريان الدوري الفرنسي
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