بثنائية متأخرة.. بايرن يفوز على هيرتا برلين ويستعيد الصدارة

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هيرتا برلين بهدفين دون مقابل على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بايرن ميونيخ في المباراة كل من سيرجي جنابري وكينجسلي كومان.

الفوز رفع رصيد بايرنو ميونيخ للنقطة الـ 62 ليستعيد الصدارة مستغلا تعثر دورتموند صاحب المركز الثاني الذي توقف عن النقطة الـ 61 والذي تصدر لمدة جولة واحدة.

وتوقف رصيد هيرتا برلين عند النقطة الـ 22 في المركز الـ 18 والأخير بفارق خمس نقاط عن شالكة صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف وسط سيطرة كاملة من بايرن ميونيخ على مجريات اللقاء.

وتقدم بايرن ميونيخ أخيرا عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة الـ 69 برأسية مستغلا عرضية من جوشوا كيميتش.

وأضاف كومان الهدف الثاتي في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة جديدة من كيميتش.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة خارج ملعبه ضد فيردر بريمين، بينما سيلعب هيرتا برلين على ملعبه ضد شتوتجارت.

ويتبقى 4 جولات على نهاية الدوري الألماني ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز في جميع مبارياته للتويج باللقب في حال عدم تعثر دورتموند في أي مباراة.