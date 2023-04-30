الحسم يتأجل.. سنغالي ومكسيكي يفسدان احتفالات نابولي التاريخي

تعادل نابولي مع ساليرنيتانا بهدف لكل فريق، ليتأجل تتويج البارتينوبي بالدوري الإيطالي رسميا.

جاء ذلك في مباراة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

الملعب باسم الأسطورة الأرجنتينية الراحلة، وهو الرجل الذي لم يفز نابولي بالدوري منذ عهده.

ويسعى نابولي لتحقيق الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1986-1987 و1989-1990.

33 عاما انتظرهم أبناء الجنوب، حتى اقتربوا من وضع أيديهم على اللقب تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

كادت الاحتفالات تنطلق في الشوط الأول بيد أحد ملكي احتفالات الفريق، المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي تلقى عرضية في الدقيقة 23، ولكن المكسيكي جييرمو أوتشوا تألق في التصدي لرأسيته.

وفي الدقيقة 61 حل الثنائي إليف إلماس وجياكومو راسبادوري بدلا من هيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي.

الهدف لم يتأخر، والفضل للمسة البديل راسبادوري الذي أرسل ركنية حولها ماتياس أوليفيرا بالرأس إلى شباك الضيوف في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 66 سدد البديل الآخر إلماس ولكن الكرة مرت بالكاد بجوار القائم.

وحل جوان جيسوس في الدقيقة 82، على حساب ماتياس أوليفيرا صاحب هدف حسم التتويج.

الضيوف حاولوا إفساد الحفل بهدف التعادل الذي سجله السنغالي بولاي ديا في الدقيقة 84 بعد عمل فردي رائع عجز الحارس أليكس ميريت عن التعامل معه.

وأتى جيوفاني سيميوني وتانجي ندومبيلي بدلا من أندري زامبو أنيسا وستانيسلاف لوبوتكا في الدقيقة 90.

هدف السنغالي ديا وقفاز المكسيكي أوتشوا أوقفا الحفل مؤقتا، حيث رفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 18 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمام إنتر ميلان 3-1.

ما تبقى هم النقاط الـ 18 بالتحديد، حيث يتساوى نابولي ولاتسيو في المواجهات المباشرة، 2-1 لنابولي و1-0 للاتسيو.

الدوري الإيطالي الذي احتكره يوفنتوس لـ 9 سنوات بين 2011-2012 و2019-2020، سيشهد 3 أبطال مختلفين على التوالي لأول مرة منذ بدء هذه الحقبة.

وتوج إنتر بالموسم قبل الماضي، فيما فاز ميلان بالنسخة الماضية.