"للحفاظ على حقوق النادي وكرامته".. اجتماع طارئ في الزمالك وموعد إعلان القرارات

الأحد، 30 أبريل 2023 - 17:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

أعلن نادي الزمالك انعاقد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي ظهر اليوم الأحد.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي أن الاجتماع جاء لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي وعلى كرامته.

وأن المجلس في حالة انعاقد دائم وسيتم الإعلان عن القرار المتخذ بعد ظهر غدا الإثنين.

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وأرسل مجلس إدارة الزمالك أمس السبت خطابا جديدا لاتحاد الكرة اليوم السبت للاستفسار عن موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي من المشاركة في لقاء السوبر المقبل بين الفريقين.

وذكر الزمالك في خطابه أن كهربا موقوف لـ12 مباراة وأن عقوبته واجبة النفاذ، بالإضافة لطرد محمد عبد المنعم بشكل مباشر في لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

هذا بالإضافة لطرد محمد الشناوي بشكل مباشر في لقاء سموحة بالدوري.

وتساءل الزمالك في خطابه "هل سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب ناد آخر".

وطالب الزمالك اتحاد الكرة بالرد على خطابه قبل عقد اجتماعه الطارئ غدا الأحد ليتخذ القرار المناسب له بشأن سفر الفريق للإمارات لخوض المباراة من عدمه.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في كأس السوبر.

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