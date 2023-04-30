فالنسيا في خطر حقيقي.. قادش يضع الخفافيش بمواجهة الهبوط الأول منذ الثمانينيات

الأحد، 30 أبريل 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

فالنسيا

سقط فالنسيا على يد مضيفه قادش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب نويفو ميرانديا ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإسباني.

تقدم قادش بهدف جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 39، وأضاف سيرجيو جوارديولا الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 51 سجل صامويل لينو هدف الخفافيش الوحيد.

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ويحتل قادش المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، آخر المراكز الناجية ولكن مؤقتا..

خيتافي الثامن عشر (31 نقطة) يلعب الليلة في ضيافة إسبانيول التاسع عشر (28 نقطة)، وإذا فاز خيتافي سيدخل فالنسيا منطقة الهبوط.

ويعاني فالنسيا خلال الموسم الحالي، حيث حقق 9 انتصارات فقط طوال 32 جولة من عمر الدوري الإسباني، مقابل 17 هزيمة و6 تعادلات.

وللخروج من هذه الدوامة، تتبقى 6 مباريات للفريق الفائز سابقا بالدوري عام 2004.

وتبدأ مواجهات فالنسيا المتبقية باستضافة فياريال، وفي المنتصف يواجه ريال مدريد، ويخرج في الختام لملاقاة ريال بيتيس.

ولم يهبط فالنسيا إلى الدرجة الثانية منذ صعوده الأخير عام 1987.

مباريات فالنسيا المتبقية:

3 مايو: فالنسيا × فياريال

14 مايو: سيلتا فيجو × فالنسيا

21 مايو: فالنسيا × ريال مدريد

24 مايو: مايوركا × فالنسيا

28 مايو: فالنسيا × إسبانيول

4 مايو: ريال بيتيس × فالنسيا

فالنسيا سبق له التتويج بالدوري الإسباني 6 مرات، أولها في موسم 1941-1942، وآخرها في موسم 2003-2004.

كما سبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية مرتين، وهما 1930-1931 و1986-1987.

وتوج بكأس الملك 8 مرات أولها في 1941 وآخرها في 2019.

على الصعيد الأوروبي فاز فالنسيا بكأس أبطال الكؤوس عام 1980، وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في 2004، وفي المرتين فاز بالسوبر

الأوروبي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي في 2000 و2001 وخسر أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ على الترتيب.

فالنسيا قادش الدوري الإسباني
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