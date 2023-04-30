تعديل مواعيد 6 مباريات في الدوري السعودي

الأحد، 30 أبريل 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد أيام وتوقيت انطلاق عدد من مباريات المسابقة.

سيتم تعديل مواعيد مباريات (الاتفاق ضد الشباب) و(الشباب أمام الوحدة) و(أبها ضد الاتفاق) نظراً لتحديد الموعد الجديد لمباراتي نادي الشباب في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

سيلعب الشباب ضد فريق تشرين السوري في تصفيات التأهل لدور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم الاثنين 8 مايو.

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كما تم تعديل وقت انطلاق مباراة التعاون ضد الرائد، ولقاء الخليج أمام التعاون.

وفي الوقت ذاته أعلنت اللجنة عن تعديل موعد مباراة ضمك ضد الهلال لتقام في موعدها الجديد بتاريخ يوم الجمعة 19مايو عند الساعة 7 مساءً بدل من موعدها المقرر سابقًا.

وأوضحت أن السبب هو تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

سيلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي البطولة يوم الجمعة 12 مايو.

اتحاد جدة جدول الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف وله مباراة مؤجلة.

ويتبقى 6 مباريات للنمور مقابل 5 مباريات للعالمي.

الدوري السعودي الهلال
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