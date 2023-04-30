إنتر يهزم لاتسيو ويمنح نابولي فرصة التتويج باللقب

الأحد، 30 أبريل 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

منح إنتر ميلان فرصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي لنابولي في الجولة 32 حين هزم لاتسيو الوصيف يوم الأحد.

وانتصر إنتر على ضيفه لاتسيو بنتيجة 3-1 قبل نحو 35 دقيقة من انطلاق لقاء نابولي وساليرنيتانا في الجولة نفسها.

وبذلك رفع إنتر رصيده إلى 57 نقطة ليتساوى مع ميلان الرابع وروما الخامس في رصيد النقاط.

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بينما تجمد رصيد لاتسيو عن 61 نقطة بفارق 17 نقطة عن نابولي المتصدر.

وفي حالة فوز نابولي على ساليرنيتانا سيرتفع الفارق إلى 20 نقطة ويتوج الفريق بلقب الدوري قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ففي حالة فوز لاتسيو بكل مبارياته المتبقية وخسارة نابولي لكل المباريات لن يصل فريق العاصمة لرصيد نابولي.

وافتتح فيليبي إندرسون التسجيل للاتسيو بعد نصف ساعة.

لكن إنتر انتفض في الشوط الثاني بثلاثية سجلها خلال الـ12 دقيقة الأخيرة.

فقد سجل لاوتارو مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة 78، وأضاف روبن جوسينس في الدقيقة 83، قبل أن ينهي لاوتارو المباراة عمليا بهدف ثالث في الدقيقة 90.

وينتظر نابولي التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه.

ولم يحقق نابولي الدوري الإيطالي منذ موسم 1989-1990 الذي فاز به تحت قيادة الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

إنتر نابولي لاتسيو الدوري الإيطالي
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