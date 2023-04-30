نهاية موسم كوكا بسبب الإصابة

أعلن أحمد حسن "كوكا" مهاجم ألانيا سبور نهاية موسمه بسبب الإصابة.

يوم الجمعة، قاد كوكا فريقه لتحقيق الفوز العاشر في الدوري التركي الموسم الجاري بالانتصار على عمراني سبور بنتيجة 1-0 لحساب الجولة 32، لكنه خرج مصابا.

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الأحد: "لسوء الحظ، انتهى موسمي الحالي".

وأضاف مهاجم منتخب مصر "تركيزي الآن سيتحول إلى فترة تأهيلي من أجل العودة بشكل أقوى".

ورفع كوكا رصيده التهديفي إلى 10 أهداف ابتعد بها في صدارة هدافي فريقه، ومحتلا المركز 11 في ترتيب هدافي الدوري التركي.

وبذلك عادل ثالث أفضل رقم تهديفي في الدوريات الأوروبية.

فسجل من قبل بقميص براجا البرتغالي موسم 2015-2016 وأولمبياكوس اليوناني موسم 2020-2021، 10 أهداف.

ويعد موسم كوكا الأفضل تهديفيا في الدوريات الأوروبية موسم 2014-15 مع ريو أفي البرتغالي حيث سجل 12 هدفا، ثم موسم 2018-19 مع أولمبياكوس برصيد 11 هدفا.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الرابعة برأسية من كوكا بعد عرضية من يوسف أوزديمير من الجهة اليسرى.

في الدقيقة 73 سقط كوكا أرضا إثر التحام ثنائي وأمسك بركبته وبعد تلقيه العلاج عاد لأرض الملعب من جديد.

لكن بعد 3 دقائق لم يستطع كوكا المواصلة وخرج على نقالة وظهر متأثرا أثناء خروجه وعوضه اليوناني إيفثيميوس كولوريوس.

أحمد حسن كوكا خرج على نقالة وكان متأثرا بإصابته خلال مواجهة فريقه ألانيا سبور أمام عمرانية.🤕 نتمنى السلامة لنجم منتخبنا الوطني.🙏 pic.twitter.com/2pGE3bembK — FilGoal (@FilGoal) April 28, 2023

ورفع ألانيا سبور رصيده لـ 38 نقطة في المركز العاشر بالدوري التركي.

بينما توقف رصيد عمراني سبور عند 23 نقطة متكبدا الخسارة الرابعة على التوالي وفي المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.