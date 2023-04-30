كرة يد - لاستمرار الهيمنة.. منتخب الدنمارك يجدد عقد مدربه لسبع سنوات أخرى

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة اليد عن تمديد عقد نيكولاي جاكوبسن المدير الفني بعقد طويل الأمد حتى يونيو 2030.

وكان جاكوبسن قد تولى قيادة منتخب الدنمارك في مارس 2017 وحقق إنجازات تاريخية لبلاده ليستقر الاتحاد الدنماركي على تمديد تعاقد بعقد طويل الأمد.

وقاد جاكوبسن منتخب الدنمارك في ثلاث بطولات وتوج بهم الفريق على التوالي في 2019 و2021 و2023 ليصبح أول منتخب يحصد اللقب ثلاث مرات تواليا.

وحطم منتخب الدنمارك الرقم القياسي العالمي للفوز المتتالي بالمباريات في بطولة العالم إذ تعود آخر خسارة إلى 2019.

وإذا استكمل جاكوبسن تعاقده مع الدنمارك حتى 2030 سيكون قاد الفريق 13 عاما.

وسبق وأن تولى أكسل بيدرسن قيادة الدنمارك 13 عاما خلال الفترة من 1938 وحتى 1961، ليعتبر أكثر من تولى قيادة المنتخب.

وحصد منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم ثلاث مرات كانت جميعها تحت قيادة نيكولاي جاكوبسن.

وحقق جاكوبسن برونزية بطولة أوروبا في نسختها الأخيرة العام الماضي، ويبدأ الإعداد من أجل حصد اللقب الغائب منذ 2012.

وكان منتخب الدنمارك قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الأخيرة وكان ذلك تحت قيادة جاكوبسن.

وتوج جاكوبسن بجائزة الاتحاد الدولي لكرة اليد لأفضل مدير فني في عام 2021، ويعتبر أبرز المرشحين لنيل الجائزة هذا العام.