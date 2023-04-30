مدافع الهلال السعودي: قادرون على العودة بلقب دوري أبطال آسيا من اليابان

يؤمن علي البليهي لاعب الهلال السعودي بأن فريقه يملك فرصا متساوية في لقب دوري أبطال آسيا حين يحل الأزرق ضيفاً على أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا رغم نهاية لقاء ذهاب النهائي في السعودية بالتعادل.

وتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب يوم السبت على أن تحسم الأمور في الإياب السبت المقبل باليابان.

وقال البليهي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "كنا نأمل الحفاظ على التقدم، وألا تهتز شباكنا في لقاء الذهاب ولكننا قادرون على الانتصار في الإياب وتحقيق اللقب".

وأضاف " هدف التعادل كان خطأ بسيطا بسبب فقدان التركيز، ولم يكن لهم جهد فيه، أمامنا شوط آخر ولا يوجد مستحيل، والفرص متساوية".

وتقدم الهلال بهدف سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن أوراوا أدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة شينزو كوروكي.

بينما قال محمد كنو لاعب وسط الهلال: "سنعمل على تعديل الأخطاء، والتعويض في اليابان، ونحتاج الوصول إلى مرمى الفريق الياباني وتسجيل الأهداف".

وأكمل "كنا منظمين أكثر في الشوط الأول، والأداء كان جيدا، سجلنا هدفا ولاحت لنا العديد من الفرص، ولكن لم نستغلها".

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال التعادل 1-1 في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب.

وسيكون هدف الهلال الأسبوع المقبل تكرار ما حدث في نهائي نسخة 2019 ضد أوراوا ذاته في اليابان.

حينها انتصر الهلال بثنائية دون مقابل في اليابان بلقاء الإياب وحسم اللقب القاري لصالحه.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.