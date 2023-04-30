مران الزمالك - انتظام فتوح وعمرو السيسي.. وهيريرا يبدأ مهام عمله

انتظم الثنائي أحمد فتوح وعمرو السيسي في تدريبات الزمالك الجماعية والتي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وبات الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية عقب التعافي من الإصابة التي لحقت بهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة في الإمارات.

وكان فتوح يعاني من إصابة بكدمة في الظهر بينما عانى عمرو السيسي من إصابة في الركبة.

وشهد المران بدء الكولومبي فريدي هيريرا مساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، مهام عمله في الجهاز الفني خلال التدريبات الجماعية.

وتواجد هيريرا في التدريبات الجماعية عقب وصوله أمس السبت إلى القاهرة لبدء العمل ضمن الجهاز المعاون للكولومبي أوسوريو.

وواصل مصطفى شلبي جناح الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض.

وأدى شلبي مجموعة من التدريبات الفردية على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.

وعقد أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة تحفيزية، مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

ومنح أوسوريو تعليمات خاصة للثلاثي سامسون أكينيولا وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف روقا على هامش التدريابت الجماعية.

وشرح المدرب الكولومبي للثلاثي كيفية التصرف في بعض المواقف الفنية خلال المباريات بجانب حرصه على تنفيذ التعليمات بشكل عملي في الملعب.

وحرص أوسوريو على تعديل بعض الأوضاع الفنية وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة التي شهدتها تدريبات الزمالك.