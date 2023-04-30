هل يدعي دي ماريا الإصابة؟

الأحد، 30 أبريل 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا

ذكرت تقارير إيطالية أن هناك شكوكا حول صحة تعرض أنخل دي ماريا جناح يوفنتوس للإصابة وغيابه عن مباراة بولونيا يوم الأحد.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وأفادت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن دي ماريا أخبر الطاقم الطبي للسيدة العجوز بأنه مصاب في الكاحل، لكن السبب الحقيقي قد يكون مختلفًا.

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وأوضح التقرير أن النجم الأرجنتيني أبلغ للطاقم الطبي بإصابته بعد أن أدرك أنه لن يشارك كأساسي في مباراة بولونيا.

فخلال تدريب السبت، اعتمد المدرب ماسيميليانو أليجري في التقسيمة الرئيسية على فيليب كوستيش وفيدريكو كييزا إلى جانب أركاديوش ميليك، وبذلك فمن المتوقع أن يبدأ دي ماريا اللقاء على مقاعد البدلاء.

لم يبرر يوفنتوس رسميا غياب دي ماريا عن مباراة الأحد وقد يأتي تفسير قبل دقائق من انطلاق المباراة فقط إذا تحدث أليجري أو أي شخص من مجلس إدارة يوفنتوس إلى وسائل الإعلام قبل المباراة.

لعب دي ماريا 32 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 8 أهداف، لكنه لم يسجل منذ يوم 9 مارس الماضي، حين هز شباك فرايبورج في الدوري الأوروبي.

ولم يسجل أي هدف في الدوري الإيطالي منذ لقاء سبيتسيا يوم 19 فبراير الماضي.

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

يوفنتوس أنخل دي ماريا الدوري الإيطالي
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