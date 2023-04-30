بعد التعادل في ذهاب نهائي أبطال آسيا.. مدرب الهلال: سنقاتل حتى الرمق الأخير

الأحد، 30 أبريل 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

يرفض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي التقليل من فرص فريقه في إمكانية التتويج بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني رغم نهاية لقاء ذهاب النهائي في السعودية بالتعادل.

وتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب يوم السبت على أن تحسم الأمور في الإياب السبت المقبل باليابان.

وقال دياز في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وضغطنا منافسنا، توجنا ذلك بهدف".

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وأضاف "هذه هي المباريات النهائية، وكل خطأ قد يعقد الأمور".

وأردف "هذا النهائي من مباراتين، ولذلك سنقاتل حتى الرمق الأخير".

وأكمل الأرجنتيني "مستوانا البدني كان جيدا، تحكمنا وسيطرنا رغم أنها مباراة قوية".

وتابع "حاولنا الفوز ولم نوفق في ذلك، وتعودنا على تخطي الظروف الصعبة".

كما تحدث دياز عن طرد سالم الدوسري قائلا "لقد ظهرنا بتنظيم أقل بسبب النقص، سنرتب أوراقنا قبل الإياب".

وتقدم الهلال بهدف سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن أوراوا أدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة شينزو كوروكي.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال التعادل 1-1 في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب.

وسيكون هدف الهلال الأسبوع المقبل تكرار ما حدث في نهائي نسخة 2019 ضد أوراوا ذاته في اليابان.

حينها انتصر الهلال بثنائية دون مقابل في اليابان بلقاء الإياب وحسم اللقب القاري لصالحه.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

الهلال أوراوا الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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