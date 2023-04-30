اتحاد السلة: تلقينا رفضا بشأن تجنيس لاعب للمنتخب.. ومعسكران قبل كأس العالم

كشف عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن تلقي رفض رسمي بشأن تجنيس لاعب لمنتخب مصر.

وتتيح لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة لأي منتخب تجنيس لاعبين للمشاركة مع الفريق.

وكشف مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "من جانبا لن يكون هناك تجنيس للاعب أجنبي والتي تسمح بها لوائح الاتحاد الدولي".

وأوضح "الأمر صعب جدا وحاولنا أكثر من مرة ولكن حصلنا على قرار من رئاسة الوزراء بصعوبة الموقف".

وبالحديث عن المونديال قال: "البعض يرى أن مجموعتنا في كأس العالم متوازنة أو سهلة ولكننا سنواجه مدارس مختلفة، المكسيك ليس بالفريق السهل".

وشدد "ليتوانيا بالتأكيد أقوى فرق المجموعة والمرشح الأوفر حظا للصدارة، تحدثت مع روي رانا المدير الفني للمنتخب عقب القرعة ووضعنا برنامجا للإعداد".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ليتوانيا ومونتينجرو والمكسيك ضمن منافسات كأس العالم 2023 المقامة في دول الفلبين واليابان وإندونيسيا، وتقام مجموعة الفراعنة في الفلبين.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم يوم 25 أغسطس المقبل بمواجهة ليتوانيا بطل أوروبا ثلاث مرات سابقة.

وكشف مصيلحي "هناك معسكران لمنتخب مصر قبل كأس العالم أحدهم في إيطاليا والآخر في الإمارات، وهناك دول أوروبية وآسيوية سنواجهم ضمن الإعداد".

وتابع "من المقرر أن نواجه سلوفينيا والصين في معسكر إيطاليا قبل الانتقال إلى معسكر الإمارات، وينطلق برنامج الإعداد في أول يونيو عقب انتهاء منافسات دوري السوبر".

وأوضح نائب رئيس اتحاد السلة "إصابة عاصم مرعي ليست بالخطرة، كان يعاني من مزق خفيف من العضلة الخلفية وسيتواجد معنا في كأس العالم بصورة طبيعية".

وبالحديث عن موقف عبد الرحمن نادر اختتم تصريحاته "هناك تواصل مباشر بين روي رانا وعبد الرحمن نادر المحترف السابق في NBA وأبلغنا برغبته في تمثيل منتخب مصر".