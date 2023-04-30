متى يتوج برشلونة رسميا بالدوري الإسباني؟

الأحد، 30 أبريل 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

ربما يكون الاحتفال بلقب الدوري الإسباني في ملعب كامب نو لو سارت الأمور كما يريد برشلونة.

فماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني رسميا عقب الجولة 32 التي ثبت فيها الفارق في الصدارة مع ريال مدريد

فاز ريال مدريد على ألميريا 4-2 ليصبح رصيده 68 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي فاز على ريال بيتيس 4-0.

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سيحتاح برشلونة الآن للفوز في 3 مباريات من أصل 6 من أجل حسم اللقب.

وقد يحسم اللقب داخل ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، فبرشلونة سيستضيف أوساسونا في كامب نو يوم الثلاثاء المقبل، ثم مباراة دربي كتالونيا أمام مضيفه إسبانيول يوم 14 مايو المقبل.

ولو فاز برشلونة في المباراتين وانتصر ريال مدريد على ريال سوسيداد وخيتافي، فسيكون تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في مباراة ريال سوسيداد على كامب نو يوم 21 مايو، فالفوز بها سيصل برصيد البلوجرانا إلى 88 نقطة.

وذلك لأن أقصى عدد من النقاط يصل له ريال مدريد هو 86 نقطة في حالة فوزه بمبارياته الـ6 المتبقية.

لقب الدوري الإسباني يغيب عن برشلونة منذ 3 مواسم.

وتعود المرة الأخيرة التي حصد فيها أبناء كتالونيا اللقب إلى موسم 2018-2019.

بينما توج ريال مدريد باللقب في الموسم التالي، واقتنص أتليتكو مدريد اللقب في موسم 2020-2021.

فيما حصد الميرينجي لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

يذكر أن ريال مدريد هو البطل التاريخي للدوري الإسباني برصيد 35 لقبا، مقابل 26 لقبا لبرشلونة.

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