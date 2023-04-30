"بسبب أخطاء جسيمة".. الإسماعيلي يشكو حكم مباراته ضد المصري ويطالب بإعادة اللقاء

أعلن نادي الإسماعيلي عن تقديم شكوى رسمية لرابطة الأندية ضد خالد الغندور حكم مواجهة الفريق ضد المصري في ربع نهائي كأس الرابطة.

وأقصى المصري فريق الإسماعيلي من ربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

وطالب الإسماعيلي في بيانه بإعادة المباراة فورا بسبب وجود أخطاء جسيمة وفقا لما أعلنه النادي.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"بعدما تم إسقاطه بفعل فاعل، يتقدم نادي الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين في ربع نهائي كأس الرابطة".

"وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور في صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي".

وأوضح بيان الإسماعيلي "أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة أغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفيديو".

"كما أصيب اللاعبان المحمدي ومجدي بجروح خطيرة وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة والتي منحت المنافس فرصة للاستمرار في اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية".

"وخسر الإسماعيلي في أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية وذلك بسبب حكم المباراة".

وكشف البيان "يطالب الإسماعيلي في شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة، خاصة وأن الأخطاء التحكيمية كانت جسيمة وتسببت في خروج غير مستحق للفريق من كأس الرابطة التي كان أبرز المرشحين للفوز بها".

واختتم البيان "ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابه".