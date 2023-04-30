تنس - فوز تاريخي.. ميار شريف تقصي المصنفة الخامسة وتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد

حققت المصرية ميار شريف انتصارا تاريخيا على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا ضمن منافسات بطولة مدريد.

وتغلبت ميار شريف على كارولين بمجموعتين دون مقابل في مباراة استغرقت ساعة و42 دقيقة.

وتأهلت ميار شريف إلى ثمن نهائي منافسات بطولة مدريد إحدى بطولات الماسترز ذات الألف نقطة في الموسم.

ويعتبر ذلك الانتصار الثاني في تاريخ ميار شريف على إحدى اللاعبات ضمن أول عشرة مراكز في التصنيف.

وتحتل ميار شريف المركز الـ 59 في التصنيف العالمي لسيدات التنس ومن المتوقع ارتفاع تصنيفها خلال الفترة المقبلة.

وكانت ميار قد تغلب على الأوكرانية أنيلينا كالينينا في دور الـ 64 بمجموعتين دون مقابل لتصطدم بالفرنسية كارولين جارسيا.

وتفوقت ميار على كارولين في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 بشوط كسر التعادل، بينما في المجموعة الثانية حسمت الأمور بنتيجة 6-3.

وتواجه ميار، البلجيكية إليس ميرتينس ظهر غدا الإثنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وتحتل إليس المركز 29 في التصنيف العالمي لسيدات التنس.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وحصدت ميار خمسة ألقاب في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، بينهم أربعة في عام 2022.