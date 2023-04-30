مواعيد مباريات الأحد 30 أبريل.. إثارة الدوري الإنجليزي ونهائي كأس الطائرة

يشهد اليوم الأحد الموافق 30 من أبريل 2023 إثارة جديدة مرتقبة في الدوري الإنجليزي.

كما تختتم منافسات الموسم المحلي لكأس مصر للكرة الطائرة رجال بنهائي مرتقب بين الأهلي والزمالك.

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الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم خمس مباريات من منافسات الجولة 34 بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام أربع مباريات منهم في تمام الرابعة عصرا عبر قنوات بي إن سبورتس.

ويستضيف نيوكاسل فريق ساوثامبتون على ملعب سانت جيمس بارك ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على فولام في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما يواجه بورنموث فريق ليدز يونايتد على ملعب فيتاليني ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

وتختتم منافسات اليوم بمواجهة مرتقبة بين ليفربول أمام توتنام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الكونفدرالية

تقام منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، ويدخل بيراميدز في اختبار صعب أمام مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس في تمام السابعة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 6.

ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 لأجل التأهل إلى نصف النهائي.

كأس الرابطة

يلعب فريق البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في السادسة والنصف مساء ضمن منافسات ربع النهائي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يواجه حرس الحدود فريق فيوتشر في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق لاتسيو ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإيطالي في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يستضيف نابولي فريق ساليزنيتانا في تمام الرابعة عصرا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان فريق لوريان ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

ويذاع اللقاء في السادسة والخمس دقائق عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

يستضيف بايرن ميونيخ فريق هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة 30 ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويسعى البافاري لتحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة المسابقة مرة أخرى من بوروسيا دورتموند.

كرة سلة

يشهد اليوم مواجهتين في منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقام على صالة حسن مصطفى.

ويلعب فريق سلاك الغيني ضد فيروفيارو الموزمبيقي في تمام الخامسة مساء.

بينما بترو دي لواندا الأنجولي يواجه كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي في التاسعة والنصف مساء.

كرة طائرة

تقام في التاسعة من مساء اليوم على صالة اتحاد الشرطة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك في سلسلة نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة، بينما الزمالك حقق الفوز في المباراة الأولى ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ويتوج الفائز بالمباراة بلقب كأس مصر.