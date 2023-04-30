خبر في الجول – محمد شريف حصل على حقنة مسكنة بعد خوضه لقاء الرجاء مصابا

حصل محمد شريف مهاجم الأهلي على حقنه مسكنة بعدما خاض مباراة الرجاء المغربي مصابا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد شريف عانى من كدمة في الظهر، ولكنه تحامل على نفسه وأكمل لقاء الرجاء مصابا.

وحصل شريف على حقنة مسكنة بعد نهاية المباراة، على أن يخضع لفوصات أكبر وتحديد علاجه عقب العودة إلى مصر.

محمد شريف شارك بديلا في الدقيقة الـ58 بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا"، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وتعادل الأهلي مع الرجاء بدون أهداف على ملعب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة ضربت موعدا بين الأهلي والترجي الرياضي في نصف النهائي. على أن يكون الذهاب أحد يومي 12 و13 مايو المقبل في تونس.

وشارك محمد شريف هذا الموسم في 28 مباراة بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 10 أهداف.























































وإليكم الأرقام التي حققها الأهلي بعدما تأهل لنصف النهائي الإفريقي:

كرر الأهلي سيناريو الموسم الماضي بعدما فاز على الرجاء في القاهرة وتعادل معه في المغرب خلال ربع النهائي، وتأهل أيضا لنصف النهائي.

المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل لهذا الدور في أعوام 2020 و2021 و2022.

كرر الأهلي إنجاز الجيل الذهبي للفريق بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في 2005 و2006 و2007 و2008.

أول مرة أن يحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الرجاء في ملعبه في المغرب.

نجح الأهلي لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة في الحفاظ على نظافة شباكه في الذهاب والإياب بعدما فعلها فقط في الدور التمهيدي أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 19 في تاريخ.

يشهد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ظهور الأهلي للمرة السادسة خلال آخر 7 سنوات.