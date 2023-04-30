أنشيلوتي: تلقي فينيسيوس 10 بطاقات؟ حتى أقبح لاعب وسط لم يحصل على ذلك العدد

الأحد، 30 أبريل 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جاهزية فينيسيوس جونيور لاعب الفريق للمشاركة ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا على الرغم من تعرضه لكدمة ضد ألميريا.

وحقق ريال مدريد الفوز على ألميريا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "تشواميني لاعب مهم في وسط الملعب ويتيح لنا التغطية بشكل جيد، يجب أن يتطور وهو مستحوذ على الكرة لكنه لاعب صغير وهذا شيء طبيعي واليوم كان تحكمه أكبر في الكرة".

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وتابع "فينيسيوس يحتج على الحكام لأنه دائما ما ترتكب الأخطاء ضده وفي النهاية هو من يحصل على البطاقات، لقد حصل على 10 إنذارات في الدوري وهو أكثر من منافسيه".

واستمر "فينيسيوس تعرض لكدمة في الركبة ولكنها بسيطة وسيتعافى خلال يومين وسيكون جاهزا لنهائي كأس الملك".

وسيغيب فينيسيوس عن المباراة المقبلة لريال مدريد ضد سوسيداد في جميع الأحوال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وشدد "العودة في صدارة الدوري؟ في كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث، يتبقى لنا 6 مباريات وهدفنا أن نفوز بهم جميعا".

وعلق أنشيلوتي على حصول فينيسيوس على 7 بطاقات بسبب الاحتجاج قائلا: "الوضع معقد، الاحتجاج على الحكم يستحق الحصول على بطاقة ولكن أيضا الحكم يجب ألا يتأثر بالاحتجاجات ويجب أن يحتسب الخطأ وألأ يتغاضى عنه بسبب الاعتراض".

وأكمل "مقارنة الثلاثي فينيسيوس وبنزيمة ورودريجو بالـ BBC (رونالدو – بيل -بنزيمة)؟ "هذا الأمر معقد، هم متشابهون في الفاعلية ولكن الصفات مختلفة، ثلاثي 2014 كان خطيرا جدا والثلاثي الحالي أيضا كذلك".

وأضاف "من الصعب إقناع بنزيمة وفينيسيوس بالحصول على راحة؟ لا ولكن الجميع جاهز للعب، اليوم فالفيدري ارتاح وكارفاخال أيضا، وأفكر في إعطاء البعض راحة يوم الثلاثاء، المباراة ستكون صعبة ولكن اللاعبين المرهقين سيرتاحون".

وأردف " اعتراض فينيسيوس على الحكام؟ من الجلي أنه باعتراضه لا يستفيد أي شيء، لكن من المفاجئ أنه تحصل على ١٠ بطاقات صفراء في هذا الموسم، حتى لاعب الارتكاز الأكثر قبحًا في الدوري الإسباني ليس لديه ١٠ بطاقات صفراء. أعتقد أنهم يشهرون في وجهه عددا مبالغا من البطاقات، بينما يشهرون عددا قليلا للاعبين الذين يتدخلون عليه في الملعب"

وعلق "مشاركة كامافينجا كظهير ضد أوساسونا ومانشستر سيتي؟ يمكن أن يكون خيارا لوسط الملعب أيضا أو جناح، يجب أن نرى كيف سيتطور وضع مودريتش هذا الأسبوع ثم سنفكر في التشكيل".

وأتم "استقابل 6 أهداف في آخر مباراتين لا يقلقني لأنني أعرف اللاعبين وما يمكنهم فعله وقد وصلنا إلى تلك النقطة بعد خروجنا بشباك نظيفة في 6 مباريات، اليوم حاولنا تجنب استقابل أهداف ولكننا افتقدنا للتركيز بعد تقدمنا واستقبلنا وهذا أغضبني ولكن أتمنى أن نتجنب تلك الأخطاء في المباريات المقبلة".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 68 في المركز الثاني بفارق 11 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

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