برشلونة يستعيد توازنه برباعية ضد بيتيس.. ويثبت الفارق في الصدارة

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بالفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب كامب نو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة في المباراة كل من أندرياس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجويدو رودريجيز الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة في مباراته السابقة ضد رايو فايكانو بهدفين مقابل هدفا واحد.

فوز برشلونة جاء بعد رباعية ريال مدريد ضد ألميريا في المباراة التي أقيمت مباشرة قبل مواجهة الفريق الكاتالوني ضد بيتيس.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في الدوري إلى 19 هدفا ليوسع الفارق بينه وبين بنزيمة الذي وصل إلى هدفه الـ 17.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 79 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

التشكيل

لعب برشلونة بقوته الضاربة بعودة بيدري وفرينكي دي يونح وبوسكيتس إلى التشكيل الأساسي.

📋عودة كريستينسن للدفاع ورافينيا في الهجوم بجوار ليفاندوفسكي بتشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس. 🔴🔵#السبت_الكروي pic.twitter.com/6mD7LUCbXp — FilGoal (@FilGoal) April 29, 2023

أحداث المباراة

تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14 عن طريق أندرياس كريستينسن برأسية مستغلا عرضية من رافينيا.

ووصل رافينيا للهدف الـ 11 الذي يصنعه منذ بداية الموسم الحالي.

وأهدر لويس هينريكي فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة الـ 21 بتسديدة خارج المرمى.

وحاول ويليان خوسي تسجيل التعادل بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وعرض البديل إدجار جونزاليس لاعب بيتيس للطرد في الدقيقة الـ 33 تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في بعد ثلاث دقائق من الطرد مستغلا عرضية من جول كوندي أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وسجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ 41 بعدما انفرد بالمرمى على أثر تمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

وفي الشوط الثاني حاول ليفاندوسكي تسجيل هدفه الثاني والرابع لفريقه ولكن تسديدته ارتدت من القائم.

وأنهى برشلونة رباعيته بهدف رابع جاء عن طريق جويدو فيرنانديز لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه بعد عرضية من أنسو فاتي.













































وشهدت الدقيقة الـ 83 مشاركة الأمين جمال ضمن صفوف برشلونة وهو لاعب في عمر 15 عاما و290 يوما ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي بالدوري الإسباني.

كما أصبح جمال هو خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني، بينما يعد لوكا روميرو هو أصغر لاعب والذي شارك في عمر 15 عاما و2019 يوما.

برشلونة سيلعب مباراته المقبلة ضد أوساسونا يوم 2 مايو المقبل على ملعب كامب نو، بينما سيحل بيتيس ضيفا على أتلتيك بلباو يوم 4 مايو.