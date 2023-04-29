بطولة مصطفى محمد الأولى تتأجل.. تولوز يجرد نانت من كأس فرنسا بخماسية

سيكون على مصطفى محمد الانتظار لفترة أطول من أجل تحقيق أول ألقابه الاحترافية بعد خسارة نهائي كأس فرنسا.

وفاز تولوز على نانت بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب "استاد دو فرانس" في نهائي كأس فرنسا.

سجل لوجان كوستا هدفين، فيما سجل نهيجس دالينجا هدفين آخرين، وزكريا أبو خلال هدف، أما هدف نانت فكان عن طريق لودوفيك بلاس.

ويعد اللقب هو الأول بين البطولات الكبرة لـ تولوز تاريخيا، إذ لم يفوزوا إلا بـ لقب دوري الدرجة الثانية ثلاث مرات من قبل، ليكتبوا اليوم تاريخا جديدا بلقب أول على مستوى الدرجة الأولى.

التشكيل

مصطفى محمد بدأ المباراة كأساسي في تشكيل أنطوان كومباري مع نانت، فيما قاد تهيجيس دالينجا هجوم تولوز.

وصف المباراة

وبدأت المباراة قوية وقاسية جدا على نانت، إذ أنهاها تولوز مبكرا جدا.

تولوز تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة. ركنية نفذها برانكو فان دي بومين وقابلها لوجان كوستا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

وعاد تولوز ليسجل الثاني في الدقيقة التاسعة وبنفس الرأس. مخالفة جديدة تنفذ ويقابلها ستيجين سبيرنجز بلمسة عرضية ويتابعها لوجان كوستا برأسية جديدة في المرمى مسجل الثاني.

مصطفى محمد كاد يقلص الفارق لفريقه في الدقيقة الـ11. ركنية أخطأ الحارس في إمساكها وتابعها مصطفى محمد نحو المرمى لكن المدافع أنقذها من على خط المرمى.

واستمر ارتباك نانت الدفاعي، ليسجل تولوز الهدف الثالث في الدقيقة الـ22. طولية رائعة من جابرييل سوازو إلى تهيجس تالينجا الذي انفرد وسجل الكرة في المرمى من فوق الحارس.

وأجهز تولوز على اللقاء تماما في الدقيقة الـ31 بهدف رابع. تسديدة قوية من فارس تشايبي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ألبان لافونت بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من تهيجس دالينجا بتسديدة سكنت الشباك، ولينتهي الشوط الأول الكارثي بتقدم تولوز برباعية.

نتيجة جعلت تولوز هو أول فريق يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول من كأس فرنسا منذ ليل ضد بوردو عام 1955 وقتما فاز ليل بأربعة مقابل واحد.

الشوط الثاني

أنطوان كومباري أجرى ثلاث تبديلات في صفوف نانت مع بداية الشوط الثاني. شارك أندي ديلور وإجناتيوس جاناجو، وسامويل موتوسامي بدلا من نيكولا بالوا، وموسيس سيمون، وفلوران موليت.

وكاد نانت يقلص الفارق في الدقيقة الـ51. عرضية قابلها أندي ديلور برأسية من داخل الست ياردات، لكن فوق المرمى بقليل.

رابع تبديلات نانت كانت في الدقيقة الـ66 بدخول كوينتن ميرلين بدلا من جواو فيكتور.

ورد تولوز في الدقيقة الـ68 بدخول أدو أونايو وفينسنت سيرو بدلا من تهيجس دالينجا وبريشت تياجري.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح نانت في الدقيقة الـ74، ليسجل منها لودوفيك بلاس هدف التفليص للفريق الأصفر.

تولوز هنا لم يهدأ، فأضاف هدفا خامسا ليقتل كل محاولة عودة لعصافري الكناري. زكريا أبو خلال سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

تولوز أحرز أول لقب كبير في تاريخه، فيما اكتفى نانت بالوصافة بعدما كانوا أبطال النسخة الماضية من كأس فرنسا.

ويعد اللقب هو الثاني الذي يخسره مصطفى محمد رفقة نانت هذا الموسم بعد خسارة كأس السوبر الفرنسي بداية الموسم أمام باريس سان جيرمان.

الآن، سيكون على نانت القتال من أجل تفادي الهبوط فيما تبقى من الموسم.