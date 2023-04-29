دوري أبطال آسيا - تكرار سيناريو 2019 ما زال قائما.. تعادل مخيب لـ الهلال أمام أوراوا

السبت، 29 أبريل 2023 - 22:37

كتب : FilGoal

الهلال - أوراوا - نهائي دوري أبطال آسيا

فرط الهلال السعودي في فرصة الاقتراب من اللقب الخامس لـ دوري أبطال آسيا بتعادل بنتيجة 1-1 في ذهاب المباراة النهائية في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في السادس من مايو المقبل في الإياب باليابان.

وسيكون هدف الهلال الأسبوع المقبل تكرار ما حدث في نهائي نسخة 2019 ضد أوراوا ذاته في اليابان.

حينها انتصر الهلال بثنائية دون مقابل في اليابان بلقاء الإياب وحسم اللقب القاري لصالحه.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

التشكيل

دفع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لـ الهلال السعودي بالقوة الضاربة.

فجاء تشكيل حامل اللقب:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

الوسط: سالم الدوسري - سلمان الفرج – محمد كنو – ميشايل ديلجادو

الهجوم: موسى ماريجا – أوديون إيجالو

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وصف المباراة

13 دقيقة فقط كانت كافية لإعلان الهدف الأول في اللقاء بعد ضغط قوي من لاعبي الهلال.

عرضية من ميشايل ديلجادو من الجهة اليمنى مرت من الجميع ليودعها سالم الدوسري في الشباك بقدمه اليسرى.

وطالب لاعبو الهلال بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 21.

محاولات أوراوا المرتدة والسريعة واجهها أداء دفاعي قوي وتواجد في الوقت المناسب من دفاع الهلال.

وفي الدقيقة 30 مرت رأسية أكيموتو بعيدة عن مرمى المعيوف.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء تصدى المعيوف بثبات لرأسية المدافع النرويجي ماريوس هويبروتن.

الشوط الثاني بدأ على عكس المتوقع، تمريرة قوية وخاطئة من علي البليهي للمعيوف ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الهلال وتابعها شينزو كوروكي في الشباك بسهولة مسجلا التعادل في الدقيقة 53.

وكاد ميشايل أن يسجل هدف الهلال الثاني برأسية لكنها وصلت سهلة في يد الحارس الياباني مع مرور ساعة من عمر اللقاء.

بعد 6 دقائق مرت تسديدة موسى ماريجا بجوار القائم الأيمن.

محاولات الهلال الهجومية توقفت عند صمود الدفاع الياباني.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه سالم الدوسري بعدما ضرب صاحب هدف الهلال لاعب أوراوا بدون كرة بعد حصوله على خطأ لصالحه.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع رفضت تقنية الفيديو احتسابها لتنتهي المباراة بتعادل مخيب للهلال.

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