انتهى نهائي كأس فرنسا – نانت (1)-(5) تولوز.. مصطفى محمد يخسر اللقب

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت أمام تولوز، في نهائي كأس فرنسا.

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نهاية المباراة. تولوز بلا لـ كأس فرنسا

ق. 77 جوووووول خااامس عن طريق زكريا أبو خلال.

ق. 75 جوووول أووول. بلودوفيك بلاس يسجل الأول لـ نانت من ركلة جزاء.

ق. 74 ركلة جزاااء لـ نانت.

ق. 52 أووووه عرضية قابلها أندي ديلور برأسية فوق المرمى بقليل من داخل الست ياردات.

ثلاث تبديلات لـ نانت مع بداية الشوط الثاني بدخول أندي ديلور وإجناتيوس جاناجو، وسامويل موتوسامي بدلا من نيكولا بالوا، وموسيس سيمون، وفلوران موليت.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 25 جوووووول راااابع. تصويبة من فارس تشايبي تصدى لها ألبان لوفونت وتابعها تهيجس تالينجا في المرمى مسجلا الرابع.

ق. 22 جووووول ثاااالث. طولية رائعة من جابرييل سوازو إلى تهيجس تالينجا الذي انفرد وسجل الكرة في المرمى من فوق الحارس.

ق. 11 أوووووه مصطفى محمد كاد يسجل الأول. ركنية أخطأ الحارس في إمساكها وتابعها مصطفى محمد نحو المرمى لكن المدافع أنقذها من على خط المرمى.

ق. 9 جوووول ثاني. مخالفة جديدة تنفذ ويقابلها ستيجين سبيرنجز بلمسة ويتابعها لوجان كوستا برأسية جديدة في المرمى مسجل الثاني.

ق. 4 جووول أووول لـ تولوز. ركنية نفذها برانكو فان دي بومين وقابلها لوجان كوستا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

كأس فرنسا نانت تولوز
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