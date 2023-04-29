الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي - سيتي أويلرز

حقق الأهلي ثاني انتصاراته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على سيتي أويلرز الأوغندي بطريقة صعبة ومثيرة بنتيجة 72-70.

المباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر ضمن مواجهات الجولة الثانية.

وسيلتقي الأهلي في اللقاء المقبل مع كيب تاون الجنوب إفريقي لحساب الجولة الثالثة.

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وبذلك الفوز يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على فيريفيارو بنتيجة 92-74.

فيما خسر بطل أوغندا المباراة الثانية له وأصبح في رصيده نقطتين، حيث خسر في الجولة الأولى من بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 89-71.

وسجل أونوما أوموت لاعب الأهلي المحترف 17 نقطة كأكثر من سجل للأحمر.

وتصدر مؤمن طارق ترتيب أكثر من أكمل تمريرات مساعدة في اللقاء برصيد 5 تمريرات.

فيما كان سيف سمير أكثر من قام بـ "بلوك" برصيد 2 خلال اللقاء، بالتساوي مع عمر عزب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الفريقين وسار نقطة بنقطة ومع انتصاف الربع الأول أصبحت النتيجة 6-6.

بدأ الأهلي في توسيع الفارق شيئا فشيئا فأصبحت النتيجة 11-6، ومن ثم انتهى الربع الأول بنتيجة 20-14.

وفي الربع الثاني وسع الأهلي الفارق لتصبح النتيجة 28-18.

قلص الفريق الأوغندي الفارق في منتصف الشوط لتصبح 28-24 لكن بعد وقت مستقطع أنهى الأحمر الشوط بقوة بنتيجة 40-27.

في الربع الثالث وسع الأهلي الفارق فانتهى بنتيجة 61-36.

فارق الـ 25 نقطة الذي انتهى به الربع الثالث بدأ يتقلص في الرابع رويدا رويدا.

ورغم محاولات الأهلي فأصبحت النتيجة 68-45

إلا أن بطل أوغندا استطاع أن يقلص الفارق قبل 3 ثواني من نهاية اللقاء لفارق نقطتين فقط بنتيجة 72-70، وحافظ الأهلي على النتيجة أخيرا وحسم اللقاء لصالحه.

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