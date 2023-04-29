الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز

حقق الأهلي ثاني انتصاراته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على سيتي أويلرز الأوغندي بطريقة صعبة ومثيرة بنتيجة 72-70.

المباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر ضمن مواجهات الجولة الثانية.

وسيلتقي الأهلي في اللقاء المقبل مع كيب تاون الجنوب إفريقي لحساب الجولة الثالثة.

وبذلك الفوز يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على فيريفيارو بنتيجة 92-74.

فيما خسر بطل أوغندا المباراة الثانية له وأصبح في رصيده نقطتين، حيث خسر في الجولة الأولى من بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 89-71.

وسجل أونوما أوموت لاعب الأهلي المحترف 17 نقطة كأكثر من سجل للأحمر.

وتصدر مؤمن طارق ترتيب أكثر من أكمل تمريرات مساعدة في اللقاء برصيد 5 تمريرات.

فيما كان سيف سمير أكثر من قام بـ "بلوك" برصيد 2 خلال اللقاء، بالتساوي مع عمر عزب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الفريقين وسار نقطة بنقطة ومع انتصاف الربع الأول أصبحت النتيجة 6-6.

بدأ الأهلي في توسيع الفارق شيئا فشيئا فأصبحت النتيجة 11-6، ومن ثم انتهى الربع الأول بنتيجة 20-14.

وفي الربع الثاني وسع الأهلي الفارق لتصبح النتيجة 28-18.

You can always count on Nuni Omot with the corner 👌 @Ahly_Basketball #TheBAL pic.twitter.com/y7awD9124T — Basketball Africa League (@theBAL) April 29, 2023

قلص الفريق الأوغندي الفارق في منتصف الشوط لتصبح 28-24 لكن بعد وقت مستقطع أنهى الأحمر الشوط بقوة بنتيجة 40-27.

Roebuck Jr. STOP IT! The @CityOilers SG with the hammer dunk on the break, and this place just went quiet 😬#TheBAL pic.twitter.com/MoH40NBzRN — Basketball Africa League (@theBAL) April 29, 2023

في الربع الثالث وسع الأهلي الفارق فانتهى بنتيجة 61-36.

فارق الـ 25 نقطة الذي انتهى به الربع الثالث بدأ يتقلص في الرابع رويدا رويدا.

ورغم محاولات الأهلي فأصبحت النتيجة 68-45

Jones stays clutch! Falando Jones with a big-time 3-pointer to bring @CityOilers within touching distance.#TheBAL pic.twitter.com/7SzurRa0ud — Basketball Africa League (@theBAL) April 29, 2023

إلا أن بطل أوغندا استطاع أن يقلص الفارق قبل 3 ثواني من نهاية اللقاء لفارق نقطتين فقط بنتيجة 72-70، وحافظ الأهلي على النتيجة أخيرا وحسم اللقاء لصالحه.