في إثارة الوقت بدلا من الضائع.. التعادل يحسم قمة روما وميلان

السبت، 29 أبريل 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

ميلان - روما

حسم الوقت بدلا من الضائع نتيجة مباراة ميلان وروما بالتعادل 1-1 بين الفريقين لحساب الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بهدف تامي أبراهام في +94 فيما سجل أليكسيس ساليميكريس هدف التعادل لميلان في الدقيقة +97.

ولا يزال روما دون فوز على ميلان منذ أكتوبر 2019 عندما انتصر بنتيجة 2-1.

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وبذلك حُسمت نتيجة مباراتي الموسم الجاري بين الفريقين بالتعادل، حيث انتهى لقاء الدور الأول في سان سيرو بنتيجة 2-2.

وارتفع رصيد كلا الفريقين لـ 57 نقطة ويحتل ميلان المركز الرابع فيما يأتي روما خلفه خامسا بفارق الأهداف.

التشكيل

اختار جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الدفع بالثنائي تامي أبراهام وأندريا بيلوتي في هجوم الذئاب.

في المقابل عاد أوليفييه جيرو لقيادة هجوم ميلان بعدما غاب عن لقاء ليتشي الأخير.

وصف المباراة

بدأ روما مستحوذا على الكرة ومحاولا تهديد مرمى ميلان لكن دون خطورة حقيقية على مرمى ماينيان.

في الدقيقة 15 خرج ماراش كومبولا بسبب الإصابة وعوضه الشاب إدواردو بوفي.

ظل روما مهيمنا على مجريات اللقاء بحثا عن هدف فوصل استحواذه لـ 65% مقابل 35% للضيوف.

وأشهر دانييلي أورساتو بطاقة صفراء في وجه المخضرم نيمانيا ماتيتش بعد تدخل قوي على إسماعيل بن ناصر.

وبذلك سيغيب الدولي الصربي عن اللقاء المقبل لروما.

وكاد القائد لورينزو بيليجرني أن يتقدم لروما بعد عرضية من الجهة اليسرى فأطلق تسديدة صوب مرمى ميلان لكنها وجدت تامي أبراهام الذي منع الكرة من هز الشباك في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع هدد فيكايو توموري مرمى روما بفرصة مرت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في بداية الشوط الثاني أجرى كلا المدربين تغييرا.

فأشرك ستيفانو بيولي المدافع الشاب ماليك تشاو في دفاع ميلان بدلا من فيكايو توموري الذي خرج متأثرا بالإصابة.

في المقابل أشرك مورينيو، ستيفان الشعراوي بدلا من أندريا بيلوتي.

وبعد 10 دقائق من مرور الشوط الثاني أجرى ميلان ثاني تغييراته بمشاركة أليكسيس ساليميكريس بدلا من براهيم دياز لتعزيز الأداء الهجومي.

وفي الدقيقة 58 سقط تامي أبراهام وسيمون كيير بعد تدخل بينهما داخل منطقة جزاء ميلان.

وأهدر ساليميكريس أخطر فرص ميلان بتسديدة مرت أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء مع مرور ساعة من بداية اللقاء.

هدأت أحداث المباراة هجوميا لكنها لم تخلو من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين والتي أسفرت عن 3 بطاقات صفراء.

وفي الدقيقة 82 طالب أوليفييه جيرو بركلة جزاء لصالح ميلان رفض أورساتو حكم اللقاء احتسابها.

وفي الدقيقة 91 سدد مادي كامارا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لم تهدد مرمى ميلان.

المباراة اشتعلت في الوقت بدلا من الضائع، فتقدم تامي أبرهام بهدف لروما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

بينية من زكي شيليك وتسلم على إثرها المهاجم الإنجليزي الكرة وأطلق تسديدة أرضية على يمين الحارس.

ميلان لم ينتظر كثيرا وسجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

عرضية من رافائيل لياو أودعها سالميكيريس في الشباك معلنا التعادل وخطف نقطة مثيرة من الأولمبيكو.

ميلان روما الدوري الإيطالي
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