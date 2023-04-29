إلى نصف نهائي الرابطة.. المصري يحسم دربي القنال ويقصي الإسماعيلي

تأهل النادي المصري إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية على حساب الإسماعيلي.

وفاز المصري على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب برج العرب في ربع نهائي البطولة.

سجل رجب عمران، وعبده يحيى هدفا المصري في اللقاء.

ويلعب المصري في نصف النهائي مع الفائز بين فيوتشر وحرس الحدود والتي ستقام مباراتهما مساء غد الأحد.

✅ الاتحاد ✅ المصري أول المتأهلين للمربع الذهبي بكأس الرابطة ⭐ pic.twitter.com/VwGkKUcFV8 — FilGoal (@FilGoal) April 29, 2023

التشكيل

حسام حسن بدأ المباراة بـ مروان حمدي في الهجوم، فيما دفع بـ رجب عمران تحته بجانب إسلام عطية، وإلياس الجلاسي على حساب محمد عبد اللطيف "جريندو".

وعاد أحمد عماد لشغل مركز الظهير الأيمن على حساب كريم العراقي.

في الجهة الأخرى، دفع حمزة الجمل بـ فراس شواط كمهاجم صريح، ومن خلفه محمد الشامي، وكريم الديب، وعبد الرحمن مجدي.

وصف المباراة

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، واللذان تبادلا الهجمات دون خطورة.

وتعرض مروان حمدي، ومحمد هاشم لصدام قوي في الرأس بالدقيقة الرابعة، ليتلقيان العلاج.

وفي الدقيقة السابعة، سجل المصري الهدف الأول. كرة يعيدها الدفاع إلى محمد كوكو حارس الإسماعيلي، والذي أخطأ في استلامها ليقطعها رجب عمران ويسجل الهدف الأول.

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جووووول⚽.. رجب عمران يفتتح التسجيل ويحرز الهدف الأول للمصري في شباك الإسماعيلي pic.twitter.com/lnF4qSg0Kq — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 29, 2023

مروان حمدي ومحمد هاشم اصطدما في رأسيهما مجددا بالدقيقة الـ 14، ليضطر هاشم لربط رأسه بسبب جرح قطعي.

تدخلات قوية

باقي دقائق الشوط الأول كانت عامرة بالتدخلات القوية في غياب كرة القدم الممتعة.

تلقى رجب عمران أول إنذار في الدقيقة الـ42 بعد تدخل قوي على قدم محمد حسن.

خالد الغندور حكم المباراة، أشهر بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة الـ45 لـ محمد دسوقي بعد تدخل قوي كذلك.

وأخيرا تلقى فراس شواط إنذار ثالث بعد ضربة مرفق في وجه مروان حمدي بالدقيقة الـ50، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

اشتباكات وأجواء عصبية بين لاعبي المصري والإسماعيلي في آخر لحظات الشوط الأول 🔥🔥 pic.twitter.com/g0PjFEBOLj — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 29, 2023

الشوط الثاني

حمزة الجمل دفع بـ صالح جمعة في الدقيقة الـ53 بدلا من سيرجي أكا لمزيد من القدرات الهجومية.

في المقابل تعرض مروان حمدي لإصابة في الدقيقة الـ58 بعد تدخل من محمد دسوقي، ليضطر حسام حسن للدفع بـ محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا منه.

وسدد محمد حسن كرة قوية في الدقيقة الـ60 تصدى لها عصام ثروت ببراعة.

ثاني تبديلات المصري كانت في الدقيقة الـ62 بدخول عبد يحيى بدلا من إسلام عطية.

وفي المقابل دفع الجمل بـ محمود شبراوي في نفس الدقيقة بدلا من فراس شواط.

هدف الحسم

البديل عبده يحيى حسم اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ73. مخالفة نفذها عصام ثروت طويلة، مرت من الجميع ووصلت إلى عبده يحيى الذي انفرد وسجل الثاني للمصري.

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بـ أسيست من حارس المرمى.. عبده يحيى يضيف الهدف الثاني للمصري ضد الإسماعيلي ⚽⚽ pic.twitter.com/vwYwgmMhBa — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 29, 2023

الإسماعيلي حاول العودة، وسدد صالح جمعة مخالفة قوية في الدقيقة الـ75، لكن عصام ثروت تصدى لها ببراعة.

فرص مهدرة بالجملة

في المقابل تألق محمد كوكو هذه المرة ومنع الثالث بعدما انفرد عبده يحيى مجددا وركل الكرة، لكن كوكو تصدى لها.

وشارك أحمد مدبولي رفقة ياو أنور في الدقيقة الـ83 بدلا من محمد حسن، وعبد الرحمن مجدي.

حسام حسن أجرى تبديلات أخيران في الدقيقة الـ91 بدخول حسن علي، وعبد الرحيم دغموم بدلا من إلياس الجلاسي، ورجب عمران.

وكاد عبد الرحيم دغموم يسجل الثالث في الدقيقة الـ95 بعدما انفرد وسدد الكرة من فوق كوكو، لكن محمد هاشم أنقذ الكرة من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل لا شيء.

ويلعب المصري في نصف النهائي مع الفائز بين فيوتشر وحرس الحدود والتي ستقام مباراتهما مساء غد الأحد.