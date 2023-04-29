تشكيل برشلونة - عودة كريستينسن للدفاع ضد بيتيس.. وعثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء

عاد أندرياس كريستينسن لقيادة دفاع برشلونة أمام ريال بيتيس بعد فترة من الغياب.

ويلعب برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو.

وشهد تشكيل برشلونة عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – جافي – بيدري – سيرجيو بوسكيتس

الهجوم: ليفاندوفسكي – رافينيا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي – فيران توريس – إيناكي بينا – ماكوس ألونسو – جوردي ألبا – فرانك كيسي – إريك جارسيا – بابلو توري – أرناو تيناس – لامين يامال

ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويأتي ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.