غزل المحلة يعلن إصابة إبراهيما كونيه بقطع في الرباط الصليبي
السبت، 29 أبريل 2023 - 20:30
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة إصابة لاعبه إبراهيما كونيه بقطع في الرباط الصليبي.
إبراهيما كونيه
النادي : غزل المحلة
وأوضح النادي أن اللاعب الإيفواري أجرى أشعة أكدت إصابته، وسيجرى فحوصات جديدة لمعرفة مدى الإصابة من أجل الخضوع لعملية جراحية عاجلة.
الجناح البالغ 28 عاما شارك الموسم الجاري في 16 مباراة وسجل هدفا واحدا.
ومنذ انضمامه الموسم الماضي لزعيم الفلاحين شارك كونيه في 39 مباراة، مكتفيا بالهدف الوحيد الذي سجله ضد البنك الأهلي.
وسبق للإيفواري أن ارتدى قميص أندية طلائع الجيش وحرس الحدود.
ويستضيف غزل المحلة نظيره سموحة في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل على استاد غزل المحلة.
ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من 26 مباراة.
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