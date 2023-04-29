بهاتريك في ألميريا.. بنزيمة رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني
السبت، 29 أبريل 2023 - 20:21
كتب : FilGoal
واصل كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد تحطيم أرقامه الشخصية في عدد الأهداف.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
ويتقدم ريال مدريد على ألميريا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.
وسجل بنزيمة أهداف ريال مدريد الثلاثة في المباراة حتى الآن.
وبأهدافه في مرمى ألميريا أصبح بنزيمة هو رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني بوصوله للهدف الـ 236 منذ ليتخطى هوجو سانشيز صاحب الـ 234 هدفا.
وأصبح بنزيمة على بعد 16 هدفا من تيلمو زارا صاحب المركز الثالث برصيد 252 هدفا.
ووصل صاحب الـ 34 عاما لهدفه الـ 17 في الدوري الإسباني هذا الموسم ليصبح على بعد هدفا واحد من روبرت ليفاندوفسكي صاحب صدارة الهدافين.
الهاتريك هو الـ 12 لكريم بنزيمة بقميص ريال مدريد والـ 13 بقميص جميع الأندية.
نرشح لكم
غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد.. واستدعاء 4 لاعبين من الفريق الثاني رومانو: كروس جدد مع ريال مدريد لمدة موسم ماركا: خواكين يعاني من إصابة تهدد رقمه القياسي في الدوري الإسباني آس: أودريوزولا منفتح على الرحيل من ريال مدريد.. قد يعود لفريقه القديم مؤتمر أنشيلوتي: لدينا أخبار سارة بشأن مودريتش.. ولن أتحدث عن مستقبلي استمرار ظهور لامين جمال في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا مسودة العقد كُتبت بالفعل.. شرط وحيد يفصل ميسي عن العودة إلى برشلونة فالنسيا في خطر حقيقي.. قادش يضع الخفافيش بمواجهة الهبوط الأول منذ الثمانينيات