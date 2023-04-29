بهاتريك في ألميريا.. بنزيمة رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني

السبت، 29 أبريل 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

واصل كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد تحطيم أرقامه الشخصية في عدد الأهداف.

ويتقدم ريال مدريد على ألميريا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة أهداف ريال مدريد الثلاثة في المباراة حتى الآن.

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وبأهدافه في مرمى ألميريا أصبح بنزيمة هو رابع الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني بوصوله للهدف الـ 236 منذ ليتخطى هوجو سانشيز صاحب الـ 234 هدفا.

وأصبح بنزيمة على بعد 16 هدفا من تيلمو زارا صاحب المركز الثالث برصيد 252 هدفا.

ووصل صاحب الـ 34 عاما لهدفه الـ 17 في الدوري الإسباني هذا الموسم ليصبح على بعد هدفا واحد من روبرت ليفاندوفسكي صاحب صدارة الهدافين.

الهاتريك هو الـ 12 لكريم بنزيمة بقميص ريال مدريد والـ 13 بقميص جميع الأندية.

ريال مدريد كريم بنزيمة الدوري الإسباني ألميريا
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