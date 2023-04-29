فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

السبت، 29 أبريل 2023 - 19:55

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز - الاتحاد السكندري - هدف فخري لاكاي

قال المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي لاعب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لمباراة مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فاخري لاكاي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وشدد لاكاي على أن بيراميدز يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة خاصة وأن نتيجة الذهاب بالقاهرة جعلت الأمور أكثر صعوبة وأصبح لابد وأن يحقق بيراميدز نتيجة إيجابية في ملعب المنافس، ولكن في النهاية بيراميدز فريق كبير وعلى قدر التحدي وقادر على تحقيق الانتصار والعودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الفريقين أصبحا يعرفان كل كبيرة وصغيرة عن بعضهما البعض خاصة بعد لقاء الذهاب، وبيراميدز يلعب بهدف واحد في جنوب أفريقيا وهو الفوز ولا بديل غيره لأن النادي هدفه واضح وهو حصد لقب البطولة القارية.

أخبار متعلقة:
مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة

وأشار إلى أن كل شيء أصبح واضحا وبيراميدز مطلوب منه الانتصار هنا ولا شيء غيره وهو هدف الفريق صاحب الخبرات واللاعبين الكبار والذين بإمكانهم تحقيق الانتصار خارج ملعبهم وسبق لهم كثيرا تحقيق ذلك الهدف.

وحول مواجهة فريق من بلاده قال لاكاي إنه جاهز تماما للمباراة ويعلم مدى صعوبة اللقاء وقوة المنافس ولكنه الآن محترف في صفوف بيراميدز وسيقدم كل ما لديه من إمكانيات ومجهود لمساعدة بيراميدز على الفوز والعبور لنصف النهائي.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب أمام الفريق الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي.

وتقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

الكونفدرالية بيراميدز فخري لاكاي
نرشح لكم
مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة مباشر كأس الرابطة المصرية – المصري (1)-(0) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني بيراميدز يوضح لـ في الجول موقفه من المشاركة في السوبر حال اعتذار الزمالك التشكيل – مروان يقود المصري والشامي أساسي مع الإسماعيلي من أجل سفر الفريق للإمارات من عدمه.. خطاب جديد من الزمالك لاتحاد الكرة بسبب ثلاثي الأهلي خبر في الجول – الأهلي يجمد مفاوضات ضم موليكا من بيشكتاش مرتضى: لن نطعن إن لم يتم إيقاف كهربا.. وحال عدم اجتماع الانضباط فلكل مقام مقال خبر في الجول – المدرب المساعد لـ أوسوريو يصل القاهرة.. تعرف عليه
أخر الأخبار
بهاتريك في ألميريا.. بنزيمة رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال يواجه أوراوا من أجل اللقب الخامس 10 دقيقة | السعودية
فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية 28 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر باتشيكو: الجميع جاهز لمواجهة جالانتس.. والمباراة في غاية الصعوبة 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (40) (27) سيتي أويلرز.. نهاية الربع الثاني 48 دقيقة | كرة سلة
إطلاق سراح محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا المختطف ساعة | الوطن العربي
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(1) ألميريا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال بالقوة الضاربة أمام أوراوا ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري