فخري لاكاي: سنقدم كل ما لدينا ليتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

قال المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي لاعب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لمباراة مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فاخري لاكاي النادي : بيراميدز بيراميدز

وشدد لاكاي على أن بيراميدز يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة خاصة وأن نتيجة الذهاب بالقاهرة جعلت الأمور أكثر صعوبة وأصبح لابد وأن يحقق بيراميدز نتيجة إيجابية في ملعب المنافس، ولكن في النهاية بيراميدز فريق كبير وعلى قدر التحدي وقادر على تحقيق الانتصار والعودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الفريقين أصبحا يعرفان كل كبيرة وصغيرة عن بعضهما البعض خاصة بعد لقاء الذهاب، وبيراميدز يلعب بهدف واحد في جنوب أفريقيا وهو الفوز ولا بديل غيره لأن النادي هدفه واضح وهو حصد لقب البطولة القارية.

وأشار إلى أن كل شيء أصبح واضحا وبيراميدز مطلوب منه الانتصار هنا ولا شيء غيره وهو هدف الفريق صاحب الخبرات واللاعبين الكبار والذين بإمكانهم تحقيق الانتصار خارج ملعبهم وسبق لهم كثيرا تحقيق ذلك الهدف.

وحول مواجهة فريق من بلاده قال لاكاي إنه جاهز تماما للمباراة ويعلم مدى صعوبة اللقاء وقوة المنافس ولكنه الآن محترف في صفوف بيراميدز وسيقدم كل ما لديه من إمكانيات ومجهود لمساعدة بيراميدز على الفوز والعبور لنصف النهائي.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب أمام الفريق الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي.

وتقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.