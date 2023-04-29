انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (72) (70) سيتي أويلرز.. فوز مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي في ثاني جولات بطولة الدوري الإفريقي 2023.

وتستضيف صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر المباراة.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على فيريفيارو بنتيجة 92-74.

فيما خسر أويلرز من بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 89-71.

ويتأهل أول 4 مراكز في المجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

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انتهت.. الأهلي ينتصر بنتيجة 72-70.

ق 1: الفارق نقطتين للأهلي 72-70 و3 ثواني على نهاية اللقاء

ق 1: سيتي أويلرز يقلص الفارق 68-72

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. الأهلي 61-36 سيتي أويلرز

ق 3: 61-31 للأهلي

ق 5: 25-28 للأهلي والفارق يتسع

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. الأهلي 40-27 سيتي أويلرز

ق 2: الأهلي يتفوق 35-24

ق 4: وقت مستقطع.. 28-24 للأهلي

ق 6: 28-18 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. الأهلي 20-14 سيتي أويلرز

ق 1: الأهلي يواصل تقدمه بنتيجة 18-12

ق 3: الأهلي يتقدم لـ 11-6

ق 5: التعادل 6-6 بين الفريقين

بداية اللقاء