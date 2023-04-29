انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (72) (70) سيتي أويلرز.. فوز مثير

السبت، 29 أبريل 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سيتي أويلرز - سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي في ثاني جولات بطولة الدوري الإفريقي 2023.

وتستضيف صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر المباراة.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على فيريفيارو بنتيجة 92-74.

أخبار متعلقة:
سلة – مدرب مصر لـ في الجول: مجموعتنا متوازنة في كأس العالم.. وهذا الخصم الأصعب كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم كرة سلة – بطل أوروبا.. تعرف على منافسي مصر في كأس العالم سلة – الإعلان عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي

فيما خسر أويلرز من بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 89-71.

ويتأهل أول 4 مراكز في المجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

--

انتهت.. الأهلي ينتصر بنتيجة 72-70.

ق 1: الفارق نقطتين للأهلي 72-70 و3 ثواني على نهاية اللقاء

ق 1: سيتي أويلرز يقلص الفارق 68-72

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. الأهلي 61-36 سيتي أويلرز

ق 3: 61-31 للأهلي

ق 5: 25-28 للأهلي والفارق يتسع

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. الأهلي 40-27 سيتي أويلرز

ق 2: الأهلي يتفوق 35-24

ق 4: وقت مستقطع.. 28-24 للأهلي

ق 6: 28-18 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. الأهلي 20-14 سيتي أويلرز

ق 1: الأهلي يواصل تقدمه بنتيجة 18-12

ق 3: الأهلي يتقدم لـ 11-6

ق 5: التعادل 6-6 بين الفريقين

بداية اللقاء

كرة سلة الأهلي كرة سلة سيتي أويلرز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز سلة – مدرب مصر لـ في الجول: مجموعتنا متوازنة في كأس العالم.. وهذا الخصم الأصعب كرة سلة – بطل أوروبا.. تعرف على منافسي مصر في كأس العالم اتحاد السلة يكشف لـ في الجول كيفية إعداد منتخب مصر لكأس العالم كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: نأمل حضور 500 مشجع لنهائي الدوري.. هذا سبب قلة العدد سلة – الإعلان عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي سلة – قطر تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2027
أخر الأخبار
مباشر طريق الأهلي – الترجي ضد شبيبة القبائل 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد ريال بيتيس 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس فرنسا – نانت ضد تولوز 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإفريقي لكرة السلة - الأهلي يحقق فوزا بشق الأنفس على سيتي أويلرز 12 دقيقة | كرة سلة
مباشر أبطال إفريقيا - الرجاء ضد الأهلي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاتريك بنزيمة التاريخي يقود ريال مدريد للعودة على الانتصارات على حساب ألميريا 22 دقيقة | الدوري الإسباني
في إثارة الوقت بدلا من الضائع.. التعادل يحسم قمة روما وميلان 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى نصف نهائي الرابطة.. المصري يحسم دربي القنال ويقصي الإسماعيلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري