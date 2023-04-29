إطلاق سراح محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا المختطف

أعلنت أسرة محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا عودته إلى منزله عقب إطلاق سراحه أمس الجمعة.

وكانت جماعة مسلحة اختطفت محمد زعبية قبل قرابة الأسبوع أثناء تواجده في طرابلس ليختفي في مكان غير معلوم.

وأكدت عائلة اللاعب وقتها أن اختطافه جاء من قبل جماعة مسلحة.

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قبل أن تُعلن أسرة اللاعب أمس الجمعة عودته من جديد إلى بيته عقب إطلاق سراحه.

وقال الكاتب الليبي بشير زعبية عم اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللاعب الدولي محمد زعبية في بيته الآن بين أفراد عائلته، شكرا لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة".

محمد زعبية البالغ من العمر 34 عاما يقضي حاليا فترة العلاج الطبيعي ولا يزال يعتمد على العكازين من أجل التحرك وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية في القدم اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية في شهر فبراير الماضي.

ولعب زعبية لعدة فرق عربية أبرزها الاتحاد الليبي والعربي القطري وشبيبة القبائل الجزائري ومولودية وهران والترجي التونسي.

وشارك محمد زعبية ضد مصر مع منتخب ليبيا في مباراتي تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.