انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(2) ألميريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ألفيريا في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

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ق87. تسديدة قوية بنزيمة ترتد من العارضة.

ق81. الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق79. ركلة جزااء لريال مدريد حصل عليها كريم بنزيمة.

ق65. رودريجو يهدر الهدف الخامس بعد تمريرة من بنزيمة لينفرد ويضع الكرة فوق المرمى.

ق63. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق رودريجو الذي كان في وضعية تسلل.

ق60. جووول الثاني لألميريا عن طريق لوكاس روبيرتوني برأسية وسط غياب من المدافعين.

ق. 47 جوووول رااابع. تصويبة قوية من رودريجو من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جوووول تقليص الفارق لألميريا عن طريق لازارو فينيسيوس.

ق42. جوووول بنزيمة يسجل الثالث ويصل للهاتريك.

ق41. ركلة جزااء لريال مدريد عن حصل عليها رودريجو.

ق26. رأسية من سيرجيو أميني بجوار المرمى.

ق17. جوووووول الثاتي لريال مدريد عن طريق بنزيمة بعد مرور رائع من رودريرجو ليمرر نحو بنزيمة ليسجل.

ق8. لعبة ثنائية رائعة بين فينيسيوس وبنزيمة بتنتهي بتسديدة يمسكها حارس المرمى بثبات.

ق4. جوووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة بعد مرور رائع من فينيسيو الذي أرسل عرضية أمام المرمى ليضع بنزيمة الكرة في الشباك.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:30.