صنع هدفا في فوز كبير لفريقه.. سام مرسي يقود إبسويتش للتشامبيونشيب لأول مرة بعد أربع 4 مواسم

قاد سام مرسي لاعب منتخب مصر فريقه إبسويتش تاون للصعود للتشامبيونشيب "القسم الثاني في إنجلترا" قبل جولة على نهاية البطولة.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

وحقق إبسويتش تاون الفوز على إكستر بستة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 45 من الدوري.

وصنع سام مرسي هدف فريقه الأول في الدقيقة الثامنة والذي سجله كونور تشابلين.

وسجل أهداف إبسويتش في المباراة كل من كونور تشابلين الذي سجل هدفين، ولونجو، وهيرست وبرودهيد بالإضلبة إلى وي بيرنز.

الفوز رفع رصيد إبسويتش للنقطة الـ 97 في المركز الثاني من جدول الترتيب بفارق نقطة عن بلايموث صاحب الصدارة وبفارق 4 نقاط عن شيفيلد وينسداي أقرب ملاحقيه.

ويتبقى فرصة لإبسويتش من أجل تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى "القسم الثالث" حال تحقيقه الفوز في المباراة الأخيرة مع تعثر بلايموث.

وصعد إبسويتش للتشامبيونشيب للمرة الأولى بعد غياب 4 مواسم، إذ كانت مشاركته الأخيرة في موسم 2018/2019.

IPSWICH TOWN ARE PROMOTED TO THE CHAMPIONSHIP 🆙🚨 pic.twitter.com/1fEq5tlbVF — Football Daily (@footballdaily) April 29, 2023

ووصل إبسويتش للمباراة الـ 16 على التوالي بدون هزيمة في جميع المسابقات، بعد أن خسر لآخر مرة ضد بيرلني في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 فبراير الماضي.

سام مرسي هو قائد فريق إبسويتش تاون منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الماضي قادما من مدلزبره.

وشارك اللاعب الدولي المصري صاحب الـ 31 عاما منذ بداية الموسم في 48 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف وصنع 6 آخرين.