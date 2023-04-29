انتهت الدوري الإيطالي - روما (1) (0) ميلان.. إثارة في الثواني الأخيرة

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

روما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما وميلان لحساب الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن روما الخامس.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 2-2 في سان سيرو.

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انتهت

ق 90+7: جووووووووول التعااااااااادل.. عرضية من رافائيل لياو يسجلها ساليميكريس في الشباك.

ق 90+4: جوووووووول قااااااااتل.. تامي أبراهام يسجل هدفا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من لورينزو بيليجريني من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم بـ تامي أبراهام دون أن تسكن الشباك.

ق 24: بطاقة صفراء لـ نيمانيا ماتيتش بسبب تدخل قوي على إسماعيل بن ناصر وسيغيب عن المباراة المقبلة.

ق 15: روما الأكثر استحواذا وتهديدا لمرمى ميلان

بداية اللقاء

ميلان روما الدوري الإيطالي
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