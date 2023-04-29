دوري NBA - مباراة سابعة بين سكرامنتو وجولدن ستيت لتحديد خصم ليبرون جيمس

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

فاز سكرامنتو كينجز خارج ملعبه على جولدن ستيت واريورز بنتيجة 118-99 في المباراة السادسة بينهما ضمن الجولة الأولى للأدوار الإقصائية للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وبذلك يحتكم الفريقين إلى مباراة سابعة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي القسم الغربي في مواجهة لوس أنجلوس ليكرز.

وتقام المباراة غدا الأحد في تمام العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة في ملعب فريق سكرامنتو كينجز.

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ونجح لوس أنجلوس ليكرز بقيادة الأسطورة ليبرون جيمس في الفوز على ممفيس جريزليس بنتيجة 125-85 ليحسم السلسلة بينهما بنتيجة 4-2 ويتأهل لنصف نهائي القسم الغربي.

وحسم ليكرز السلسلة لصالحه ليتأهل إلى نصف نهائي القسم الغربي في انتظار الفائز من جولدن ستيت حامل اللقب وسكرامنتو كينجز.

وفي المباراة الأخرى بالقسم الغربي يلعب دينفر ناجيتس بقيادة أفضل لاعب في NBA خلال الموسمين الماضيين نيكولا يوكيتش، ضد فينيكس صنز بقيادة نجومه كيفين دورانت وكريس بول وديفن بوكر.

أما في القسم الشرقي يلعب ميامي هيت ضد نيويورك نيكس، ويلعب أيضا فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ضد بوسطن سيلتيكس.

NBA ليبرون جيمس جولدن ستيت واريورز
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