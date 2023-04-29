سيدات روما يتوجن بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة تاريخيا

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

سيدات روما

حققت سيدات روما لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في التاريخ قبل 3 جولات على النهاية.

وأوقفن سيدات روما سلسلة ألقاب يوفنتوس والذي حصدت لاعباته اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة على التوالي.

ورفعت سيدات روما رصيدها إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس الثاني في مجموعة اللقب.

وتتبقى 3 جولات على النهاية حيث ستلتقي سيدات روما مع ميلان ثم إنتر وأخيرا يوفنتوس.

وبذلك ضمنت سيدات روما المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث يتأهل البطل والوصيف.

ويضم الدوري الإيطالي 10 أندية تخوض 18 جولة بنظام الذهاب والإياب ومن ثم تُقسم المسابقة لمرحلتين.

الأولى للمنافسة على اللقب بين الـخمسة الأوائل والثانية للمنافسة على مقاعد الهبوط بين الخمسة من السادس للعاشر حيث يهبط آخر فريقين للدرجة الثانية.

ويعد نادي توريس هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإيطالي للسيدات برصيد 7 ألقاب، يليه لاتسيو وفيرونا ويوفنتوس برصيد 5 ألقاب.

الدوري الإيطالي للسيدات سيدات روما
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