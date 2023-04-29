انتهت كأس الرابطة المصرية – المصري (2)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

المصري - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

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نهاية المباراة بفوز المصري

ق. 82 كوكو يتألق ويمنع الهدف الثالث بعدما انفرد عبده يحيى وسدد وحولها كوكو إلى ركنية.

ق. 75 مخالفة ينفذها صالح جمعة بقوة ويتصدى لها عصام ثروت ببراعة.

ق. 72 جووووول جديد للمصري. مخالفة نفذها عصام ثروت لتصل الكرة بانفراد لـ عبد يحيى الذي ينفرد ويسجل الكرة في المرمى بنجاح.

ق. 62 تبديل ثان للمصري بدخول عبده يحيى بدلا من إسلام عطية.

ق. 60 تصويبة قوية من محمد حسن يتصدى لها عصام ثروت.

ق. 59 جريندو يشارك بدلا من مروان حمدي.

ق. 58 إصابة مروان حمدي.

ق. 53 صالح جمعة يشارك بدلا من سيرجي أكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 50 إنذار جديد لـ فراس شواط بعد ضربة مرفق في وجه إسلام أبو سليمة.

ق. 45 إنذار لـ محمد دسوقي بعد تدخل على إلياس الجلاسي.

ق. 42 إنذار لـ رجب عمران بعد تدخل على قدم محمد حسن.

ق. 14 صدام رأسي جديد بين مروان حمدي ومحمد هاشم، ليخرج هاشم مصابا بسببه.

ق. 7 جوووول أوووول لـ المصري. رجب عمران يسجل الأول بعدما ضغط على محمد كوكو وقطع الكرة لتسكن الشباك.

ق. 5 صدام قوي بين مروان حمدي ومحمد هاشم واللاعبين يتلقيان العلاج في الرأس

بداية المباراة

كأس رابطة الأندية المحترفة المصري الإسماعيلي
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