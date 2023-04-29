بيراميدز يوضح لـ في الجول موقفه من المشاركة في السوبر حال اعتذار الزمالك

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:24

كتب : حامد وجدي

بيراميدز ضد مارومو جالنتس

كشف نادي بيراميدز لـFilGoal.com موقفه من المشاركة في مباراة السوبر المصري في حالة اعتذار الزمالك عن لعب المباراة.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة للمشاركة في مباراة السوبر المصري بدلا من الزمالك".

وأضاف "وليس لنا علاقة بالأمر حتى الآن".

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ومن المنتظر أن يلعب الزمالك ضد الأهلي مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر بعدما فاز على بيراميدز في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2021-2022.

وأرسل مجلس إدارة الزمالك خطابا جديدا لاتحاد الكرة اليوم السبت للاستفسار عن موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي من المشاركة في لقاء السوبر المقبل بين الفريقين.

وذكر الزمالك في خطابه أن كهربا موقوف لـ12 مباراة وأن عقوبته واجبة النفاذ، بالإضافة لطرد محمد عبد المنعم بشكل مباشر في لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

هذا بالإضافة لطرد محمد الشناوي بشكل مباشر في لقاء سموحة بالدوري.

وتساءل الزمالك في خطابه "هل سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب ناد آخر".

وطالب الزمالك اتحاد الكرة بالرد على خطابه قبل عقد اجتماعه الطارئ غدا الأحد ليتخذ القرار المناسب له بشأن سفر الفريق للإمارات لخوض المباراة من عدمه.

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