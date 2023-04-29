التشكيل - مورينيو يدفع بثنائي هجومي في روما.. وعودة جيرو لقيادة ميلان

اختار جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الدفع بالثنائي تامي أبراهام وأندريا بيلوتي في هجوم الذئاب للقاء ميلان في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان ضيفا على روما في صراع بطاقات دوري الأبطال على ملعب الأولمبيكو.

في المقابل عاد أوليفييه جيرو لقيادة هجوم ميلان بعدما غاب عن لقاء ليتشي الأخير.

وجاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جانليوكا مانشيني – مارش كومبولا – روجر أيبانيز

الوسط: زكي شيليك – براين كريستنانتي – نيمانيا ماتيتش – لورينزو بيليجريني – ليوناردو سبينازولا

الهجوم: تامي أبراهام – أندريا بيلوتي

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – سيمون كيير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش

أمامهما: براهيم دياز – إسماعيل بن ناصر – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن روما الخامس.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 2-2 في سان سيرو.