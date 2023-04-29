تريزيجيه يصنع في خسارة طرابزون أمام كونيا سبور في الوقت القاتل

شارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وخسر طرابزون بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 45 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي.

وهو نفس رصيد كونيا سبور صاحب المركز السادس بفارق الأهداف فقط.

تقدم طرابزون في الدقيقة 12 بهدف سجله مارك هامشيك بعد متابعة لتسديدة من تريزيجيه.

قبل أن يتعادل كونيا سبور في الدقيقة 37 عن طريق أليخاندرو بوزويلو، ثم سجل سونر ديكمن هدف الفوز في الدقيقة 85.

وتعد هذه المباراة هي الثانية لطرابزون تحت قيادة المدرب نيناد بيليسيا، الذي يعتبر أول مدرب في تاريخ النادي يخسر أول مباراتين له في الدوري التركي.

ووصل تريزيجيه إلى المشاركة رقم 38 مع طرابزون هذا الموسم بمختلف البطولات.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم.