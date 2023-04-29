تريزيجيه يصنع في خسارة طرابزون أمام كونيا سبور في الوقت القاتل

السبت، 29 أبريل 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

شارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام كونيا سبور ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وخسر طرابزون بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 45 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي.

وهو نفس رصيد كونيا سبور صاحب المركز السادس بفارق الأهداف فقط.

أخبار متعلقة:
لمواجهة الوداد.. صنداونز يكرر فوزه على بلوزداد ويبلغ نصف نهائي الأبطال الأولى بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفا أمام كونيا سبور

تقدم طرابزون في الدقيقة 12 بهدف سجله مارك هامشيك بعد متابعة لتسديدة من تريزيجيه.

قبل أن يتعادل كونيا سبور في الدقيقة 37 عن طريق أليخاندرو بوزويلو، ثم سجل سونر ديكمن هدف الفوز في الدقيقة 85.

وتعد هذه المباراة هي الثانية لطرابزون تحت قيادة المدرب نيناد بيليسيا، الذي يعتبر أول مدرب في تاريخ النادي يخسر أول مباراتين له في الدوري التركي.

ووصل تريزيجيه إلى المشاركة رقم 38 مع طرابزون هذا الموسم بمختلف البطولات.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم.

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون
نرشح لكم
صنع هدفا في فوز كبير لفريقه.. سام مرسي يقود إبسويتش للتشامبيونشيب لأول مرة بعد أربع 4 مواسم الأولى بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفا أمام كونيا سبور ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم سجل هدفه العاشر وخرج مصابا.. رأسية كوكا تقود ألانيا سبور للفوز على عمراني المدير الرياضي لـ ماينز: أريد أن يتخطي لودوفيك رقم محمد زيدان رابع في لمس الكرة والتمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الشباب تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الشباب حجازي: هدفنا الرئيسي هو لقب الدوري.. ونتحكم في المباراة سواء في الهجوم أو الدفاع
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (6) (6) سيتي أويلرز.. نقطة بنقطة 9 دقيقة | كرة سلة
إطلاق سراح محمد زعبية مهاجم منتخب ليبيا المختطف 24 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) ألميريا.. جووول أول 27 دقيقة | الدوري الإسباني
نهائي دوري أبطال آسيا – الهلال بالقوة الضاربة أمام أوراوا 28 دقيقة | السعودية
صنع هدفا في فوز كبير لفريقه.. سام مرسي يقود إبسويتش للتشامبيونشيب لأول مرة بعد أربع 4 مواسم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
برايتون يسحق ولفرهامبتون بسداسية.. وفوز قاتل لـ برينتفورد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - روما (0) (0) ميلان.. ضغط من الجيالوروسي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري NBA - مباراة سابعة بين سكرامنتو وجولدن ستيت لتحديد خصم ليبرون جيمس ساعة | NBA
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم 4 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري