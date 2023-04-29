تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا وبنزيمة.. وسيبايوس يعوض مودريتش

السبت، 29 أبريل 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

ريال مدريد - سيلتا فيجو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ألميريا.

ويلعب ريال مدريد مع ألميريا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وعاد كريم بنزيمة وتيبو كورتوا لتشكيل ريال مدريد الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية ضد جيرونا.

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ويعوض داني سيبايوس غياب لوكا مودريتش الذي تعرض للإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – إدواردو كامافينجا.

الوسط: توني كروس – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ألميريا المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة.

ريال مدريد ألميريا الدوري الإسباني.
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