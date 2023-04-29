يد - تتويج سيدات الأهلي بالدوري ليحققن الثنائية المحلية

السبت، 29 أبريل 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة يد سيدات

توج فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 28-24 ليتصدر المجموعة الختامية برصيد 10 نقاط.

وكان الأهلي قد حقق لقب كأس مصر للسيدات على حساب الزمالك في وقت سابق ليحقق الفريق الثنائية المحلية.

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وحصل الزمالك على المركز الثاني في جدول الترتيب للمرة الأولى في تاريخه.

واختتم الفريق الدوري بالفوز على الشمس بنتيجة 25-23 لينهي الدوري برصيد 8.5 نقطة.

وكان الأهلي قد حصل لقبي الدوري والكأس على مستوى الرجال منذ أسابيع ليحقق ثنائية الرجال والسيدات.

الأهلي كرة يد سيدات
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