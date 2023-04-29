يد - تتويج سيدات الأهلي بالدوري ليحققن الثنائية المحلية
السبت، 29 أبريل 2023 - 17:14
كتب : FilGoal
توج فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري.
وحقق الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 28-24 ليتصدر المجموعة الختامية برصيد 10 نقاط.
وكان الأهلي قد حقق لقب كأس مصر للسيدات على حساب الزمالك في وقت سابق ليحقق الفريق الثنائية المحلية.
وحصل الزمالك على المركز الثاني في جدول الترتيب للمرة الأولى في تاريخه.
واختتم الفريق الدوري بالفوز على الشمس بنتيجة 25-23 لينهي الدوري برصيد 8.5 نقطة.
وكان الأهلي قد حصل لقبي الدوري والكأس على مستوى الرجال منذ أسابيع ليحقق ثنائية الرجال والسيدات.
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