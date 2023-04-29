من أجل سفر الفريق للإمارات من عدمه.. خطاب جديد من الزمالك لاتحاد الكرة بسبب ثلاثي الأهلي

السبت، 29 أبريل 2023 - 16:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أرسل مجلس إدارة الزمالك خطابا جديدا لاتحاد الكرة اليوم السبت للاستفسار عن موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي من المشاركة في لقاء السوبر المقبل بين الفريقين.

وذكر الزمالك في خطابه أن كهربا موقوف لـ12 مباراة وأن عقوبته واجبة النفاذ، بالإضافة لطرد محمد عبد المنعم بشكل مباشر في لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

هذا بالإضافة لطرد محمد الشناوي بشكل مباشر في لقاء سموحة بالدوري.

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وتساءل الزمالك في خطابه "هل سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب ناد آخر".

وطالب الزمالك اتحاد الكرة بالرد على خطابه قبل عقد اجتماعه الطارئ غدا الأحد ليتخذ القرار المناسب له بشأن سفر الفريق للإمارات لخوض المباراة من عدمه.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي الجمعة المقبلة في ملعب محمد بن زايد في كأس السوبر.

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