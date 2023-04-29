اتحاد السلة يكشف لـ في الجول كيفية إعداد منتخب مصر لكأس العالم

كشف عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة والمشرف على المنتخبات كيفية إعداد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة السلة 2023 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من المكسيك وليتوانيا ومونتينيجرو.

وقال نائب رئيس اتحاد السلة لـFilGoal.com: "قرعة كأس العالم جيدة للغاية".

وواصل "سنعقد جلسة مع المدير الفني وسنعمل على تنفيذ طلباته. سنخوض مباريات ودية مع منتخبات من أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية من أجل الظهور بأفضل صورة في البطولة".

وأتم "تحدثت مع روي رانا مدرب المنتخب وأبلغني أن القرعة كانت جيدة إلى حد ما بالنسبة لنا مقارنة بالمنتخبات الإفريقية والعربية الأخرى، وأنه بإمكاننا تقديم بطولة جيدة".

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة ما بين 25 أغسطس وحتى الـ10 من شهر سبتمبر المقبل.

وتقام البطولة بتنظيم ثلاثي في اليابان وإندونيسيا والفلبين.

وستكون هذه المشاركة السابعة لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة.

ولم يستطع المنتخب المصري الوصول لربع النهائي مطلقا فيما ظلت أفضل مشاركة هي التواجد في الدور التمهيدي.

فيما وقع منتخب جنوب السودان مع صربيا والصين وبورتريكو.

وتواجد منتخب الأردن مع أمريكا واليونان ونيوزيلاندا.

أما لبنان فسيتواجد معه كل من كندا ولاتفيا وفرنسا.