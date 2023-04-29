كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم

السبت، 29 أبريل 2023 - 16:00

كتب : محمد سمير

مصر - تونس - تصفيات كأس العالم سلة

أسفرت قرعة منافسات كأس العالم لكرة السلة عن تواجد مصر في مجموعة متوازنة.

وتقام منافسات كأس العالم في أغسطس المقبل بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

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وتستضيف مدينة مانيلا الفلبينية مباريات

وتم تقسيم 32 منتخبا على 8 مجموعات، إذ تتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثمانية لدور الـ 16.

فيما تلعب باقي المنتخبات على المراكز الترتيبية من المركز 17 حتى المركز 32.

المنتخبات الـ 16 التي حجزت مقاعدها في ثمن النهائي يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي يٌلعب بنظام خروج المغلوب.

وأقيمت قرعة البطولة اليوم السبت 29 أبريل في دولة الفلبين.

وكان منتخب مصر لرجال السلة قد حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم رفقة جنوب السودان.

وحسم منتخب مصر لرجال السلة تأهله إلى كأس العالم منذ الجولة الأولى في المرحلة الختامية بعد الفوز على تونس 71-67.

وجاءت مجموعات كاس العالم لكرة السلة 2023 كالتالي:

المجموعة الأولى

أنجولا

جمهورية الدومنيكان

الفلبين

إيطاليا

المجموعة الثانية

جنوب السودان

صربيا

الصين

بورتريكو

المجموعة الثالثة

أمريكا

الأردن

اليونان

نيوزيلاندا

المجموعة الرابعة

مصر

المكسيك

مونتينيجرو

ليتوانيا

المجموعة الخامسة

ألمانيا

فنلندا

أستراليا

اليابان

المجموعة السادسة

سلوفينيا

الرأس الأخضر

جورجيا

فنزويلا

المجموعة السابعة

إيران

إسبانيا

كوت ديفوار

البرازيل

المجموعة الثامنة

كندا

لاتفيا

لبنان

فرنسا

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