خوسيه بوردالاس مديرا فنيا لـ خيتافي

السبت، 29 أبريل 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

خوسيه بوردالاس - مدرب خيتافي

وأعلن نادي خيتافي الإسباني تعيين خوسيه بوردالاس مديرا فنيا للفريق.

وسيتولى بوردالاس مهمة تدريب خيتافي خلفا لمواطنه كيكي فلوريس سانشيز.

وكشف خيتافي عبر توتير عن عودة بوردلاس لتدريب الفريق مجددا بعد تجربته الأولى الناجحة.

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ورحل فلوريس عن خيتافي بعد الخسارة من ألميريا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني.

وتعقد موقف خيتافي بعد الخسارة من ألميريا وبات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

هزيمة خيتافي أوقفت رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ 17 بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا صاحب المركز 18 (أول مراكز الهبوط).

في المقابل رفع ألميريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

مسيرة طويلة

بوردالايس خاض آخر تجاربه التدريبية مع فالنسيا في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

المدير الفني البالغ 59 عاما يمتلك مسيرة طويلة في الكرة الإسانية تدريبيا بدأت منذ 1993.

وقاد بوردالاس ديبورتيفو ألافيس في موسم 2015-16 وقادهم للفوز بلقب الدوري الدرجة الثانية الإسبانية، ثم قاد خيتافي في الموسم التالي للعودة للدوري الإسباني، وفي أول موسم أنهى بالمركز الثامن.

وقاد الفريق في موسم 2018-19 للتأهل للدوري الأوروبي باحتلال المركز الخامس كأفضل مركز يحتله النادي بتاريخه في الدوري وكذلك اللعب في الدوري الأوروبي، ولمدة 5 مواسم كاملة كأطول تجربة يقضيها في مسيرته.

وخلال 5 مواسم قاد الإسباني فريق خيتافي في 212 مباراة فاز في 83 مباراة وتعادل في 60 وخسر 69 بجميع المسابقات.

وحاز خلال موسم 2018-19 على جائزة ميجيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم للدوري الإسباني.

بوردالاس أنهى مشواره مع خيتافي بتعادل سلبي أمام غرناطة، وحل معه الفريق في المركز الـ 15 برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهبوط.

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