خوسيه بوردالاس مديرا فنيا لـ خيتافي

وأعلن نادي خيتافي الإسباني تعيين خوسيه بوردالاس مديرا فنيا للفريق.

وسيتولى بوردالاس مهمة تدريب خيتافي خلفا لمواطنه كيكي فلوريس سانشيز.

وكشف خيتافي عبر توتير عن عودة بوردلاس لتدريب الفريق مجددا بعد تجربته الأولى الناجحة.

ورحل فلوريس عن خيتافي بعد الخسارة من ألميريا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني.

وتعقد موقف خيتافي بعد الخسارة من ألميريا وبات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

هزيمة خيتافي أوقفت رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ 17 بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا صاحب المركز 18 (أول مراكز الهبوط).

في المقابل رفع ألميريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

مسيرة طويلة

بوردالايس خاض آخر تجاربه التدريبية مع فالنسيا في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

المدير الفني البالغ 59 عاما يمتلك مسيرة طويلة في الكرة الإسانية تدريبيا بدأت منذ 1993.

وقاد بوردالاس ديبورتيفو ألافيس في موسم 2015-16 وقادهم للفوز بلقب الدوري الدرجة الثانية الإسبانية، ثم قاد خيتافي في الموسم التالي للعودة للدوري الإسباني، وفي أول موسم أنهى بالمركز الثامن.